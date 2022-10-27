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В Киеве переименовали улицу маршала Малиновского в честь "азовцев"*
В Киеве переименовали улицу маршала Малиновского в честь "азовцев"* - РИА Новости, 27.10.2022
В Киеве переименовали улицу маршала Малиновского в честь "азовцев"*
Власти Киева переименовали улицу маршала Малиновского в улицу героев полка "Азов"*, пишет Страна.UA. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:59
2022-10-27T11:59
2022-10-27T12:35
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Власти Киева переименовали улицу маршала Малиновского в улицу героев полка "Азов"*, пишет Страна.UA.На мероприятии в честь нового названия улицы присутствовали основатель "Азова"* Андрей Билецкий и другие представители полка.Верховный суд России 2 августа по иску Генпрокуратуры признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Решение вступило в силу незамедлительно, на обжалование дается месяц.На процессе эксперты привели случаи нападений боевиков на представителей национальных меньшинств, политических оппонентов, запугивания русскоязычных жителей Украины, похищений и пыток жителей Донбасса. Также участники заседания рассказали о многочисленных военных преступлениях членов батальона, продемонстрировали фото и видео, привели рассказы очевидцев.Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221027/germaniya-1827140572.html
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в мире, андрей билецкий, киев, россия, страна.ua, генеральная прокуратура рф, украина
В мире, Андрей Билецкий, Киев, Россия, Страна.ua, Генеральная прокуратура РФ, Украина
11:59 27.10.2022 (обновлено: 12:35 27.10.2022)
В Киеве переименовали улицу маршала Малиновского в честь "азовцев"*
Власти Киева переименовали улицу маршала Малиновского в честь боевиков полка "Азов"*