https://ria.ru/20221027/ukraina-1827128359.html
Запад опасается переноса выборов на Украине, сообщили СМИ
Запад опасается переноса выборов на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2022
Запад опасается переноса выборов на Украине, сообщили СМИ
Западные партнеры опасаются отсрочки Киевом сроков проведения парламентских выборов из-за военного положения, настаивают на их проведении в срок – осенью 2023... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:33
2022-10-27T11:33
2022-10-27T12:24
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Западные партнеры опасаются отсрочки Киевом сроков проведения парламентских выборов из-за военного положения, настаивают на их проведении в срок – осенью 2023 года, пишет украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.Военное положение на Украине введено с 24 февраля этого года. Верховная рада 15 августа в очередной раз продлила его действие - до 21 ноября."Как утверждают высокопоставленные собеседники "Страны" во власти, западные союзники Украины стали поднимать в ходе консультаций... тему важности для Украины проведения очередных выборов точно в срок", - пишет "Страна.ua".По словам источника издания, близкого к парламентской фракции правящей партии "Слуга народа", на Западе опасаются, что Киев может еще долго продлевать военное положение, чтобы отсрочить проведение выборов."Но я хочу сказать, что глубинной идеи "зацементировать" этот парламент у нас точно нет. Есть заинтересованные в скорой кампании, есть те, кто против. Первые считают, что, чем быстрее пройдут выборы, тем лучше, - с учетом нынешнего очень высокого рейтинга... власти в целом. Другие же говорят, что выборы - это возвращение открытой политики с ее неизбежными черными политтехнологиями", - приводит слова своего источника издание.Парламентские выборы на Украине должны пройти осенью 2023 года. Однако в случае действия военного положения они могут быть перенесены.
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827110792.html
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в мире, украина, киев, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Страна.ua, Верховная Рада Украины
11:33 27.10.2022 (обновлено: 12:24 27.10.2022)
Запад опасается переноса выборов на Украине, сообщили СМИ
"Страна.ua": Запад опасается переноса сроков парламентских выборов на Украине
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Западные партнеры опасаются отсрочки Киевом сроков проведения парламентских выборов из-за военного положения, настаивают на их проведении в срок – осенью 2023 года, пишет
украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.
Военное положение на Украине введено с 24 февраля этого года. Верховная рада
15 августа в очередной раз продлила его действие - до 21 ноября.
"Как утверждают высокопоставленные собеседники "Страны" во власти, западные союзники Украины стали поднимать в ходе консультаций... тему важности для Украины проведения очередных выборов точно в срок", - пишет "Страна.ua".
По словам источника издания, близкого к парламентской фракции правящей партии "Слуга народа", на Западе опасаются, что Киев может еще долго продлевать военное положение, чтобы отсрочить проведение выборов.
"Но я хочу сказать, что глубинной идеи "зацементировать" этот парламент у нас точно нет. Есть заинтересованные в скорой кампании, есть те, кто против. Первые считают, что, чем быстрее пройдут выборы, тем лучше, - с учетом нынешнего очень высокого рейтинга... власти в целом. Другие же говорят, что выборы - это возвращение открытой политики с ее неизбежными черными политтехнологиями", - приводит слова своего источника издание.
Парламентские выборы на Украине должны пройти осенью 2023 года. Однако в случае действия военного положения они могут быть перенесены.