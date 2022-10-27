https://ria.ru/20221027/ukraina-1827110792.html
В ФРГ призвали Запад подумать над политическим решением кризиса на Украине
В ФРГ призвали Запад подумать над политическим решением кризиса на Украине - РИА Новости, 27.10.2022
В ФРГ призвали Запад подумать над политическим решением кризиса на Украине
Премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зёдер считает, что поставки оружия Украине нужно увеличить, чтобы она смогла вести переговоры с Россией РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:44
2022-10-27T10:44
2022-10-27T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
маркус зедер
хдс/хсс
россия
бавария
германия
украина
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БЕРЛИН, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Баварии и председатель партии ХСС Маркус Зёдер считает, что поставки оружия Украине нужно увеличить, чтобы она смогла вести переговоры с Россией с позиции силы, параллельно Западу следует подумать над политическим решением кризиса."Необходимо увеличить поставки оружия, но в рамках альянса НАТО. Украина должна быть в положении, позволяющем вести переговоры с Россией с позиции силы", - сказал Зёдер в интервью медиагруппе Bayern. При этом, по его словам, только сама Украина может принять решение о сроках переговоров."Запад должен вместе подумать о том, как может выглядеть политическое решение. Однако на данный момент я не вижу никакой дипломатической концепции от министра иностранных дел (Германии Анналены Бербок - ред.)", - добавил Зёдер.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Маркус Зедер, ХДС/ХСС, Россия, Бавария, Германия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:44 27.10.2022 (обновлено: 10:45 27.10.2022)
В ФРГ призвали Запад подумать над политическим решением кризиса на Украине
Премьер Баварии Зедер призвал Запад подумать над политическим решением кризиса на Украине