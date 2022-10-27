https://ria.ru/20221027/ukraina-1827092858.html

Во Франции указали на ложь Зеленского, которая лишит его поста

Во Франции указали на ложь Зеленского, которая лишит его поста - РИА Новости, 27.10.2022

Во Франции указали на ложь Зеленского, которая лишит его поста

Президент Украины Владимир Зеленский стал бременем для США, так как его все сложнее контролировать, пишет французское издание VA. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T09:23

2022-10-27T09:23

2022-10-27T11:23

владимир зеленский

владимир путин

украина

вашингтон (штат)

сша

нато

политика

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский стал бременем для США, так как его все сложнее контролировать, пишет французское издание VA.По мнению автора статьи Кэролайн Галактерос, игра на Украине делается слишком опасной и Вашингтон стремится выйти из нее как можно скорее.Однако, как считает обозреватель, лживые обещания Зеленского могут стоить ему жизни."Сегодня даже для антироссийских политиков в Вашингтоне фигура "героического президента" Зеленского стала чем-то обременяющим, вроде чемодана без ручки. Киевский режим сыграл свою роль — отделил Россию от Европы. Зеленским можно будет пожертвовать, когда на горизонте начнет вырисовываться глобальный компромисс. Он столько врал и наобещал своему бедному народу, что теперь речь идет не только о его политическом, но и физическом выживании", — отмечается в статье.Единственным выходом из сложившейся ситуации Галактерос назвала переговоры между Москвой и Вашингтоном."Владимира Путина сейчас интересует только прямой диалог с Вашингтоном, поскольку он знает, что Европа находится под каблуком", — заключила автор.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221027/oshibka-1827076933.html

https://ria.ru/20221027/edinstvo-1827079191.html

украина

вашингтон (штат)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир зеленский, владимир путин, украина, вашингтон (штат), сша, нато, политика