https://ria.ru/20221027/ukraina-1827074970.html

В США спрогнозировали ситуацию по Украине в 2024 году

В США спрогнозировали ситуацию по Украине в 2024 году - РИА Новости, 27.10.2022

В США спрогнозировали ситуацию по Украине в 2024 году

К 2024 году беспокойство о судьбе Украины в США отойдет на второй план из-за президентских выборов, пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T04:34

2022-10-27T04:34

2022-10-27T10:14

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. К 2024 году беспокойство о судьбе Украины в США отойдет на второй план из-за президентских выборов, пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс.По мнению автора, интересы Вашингтона и Киева станут расходиться по мере приближения 2024 года. Он подчеркивает, что из-за финансовой помощи Украине в США растет инфляция.Обозреватель добавляет, что "пик западного единства", вероятно, уже достигнут, в то время как Штаты сталкиваются с "экзистенциальной проверкой демократии на прочность"."Чем горячее становится американская политика, тем больше соблазн заморозить украинскую", — резюмирует он.Ранее Байден заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что определится с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить бывшего президента США Дональда Трампа.В октябре издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия. Выделение средств на помощь Украине не раз становилось поводом разногласий между представителями демократов и республиканцев. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.

https://ria.ru/20221020/zelenskiy-1825257148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша