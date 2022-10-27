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В США спрогнозировали ситуацию по Украине в 2024 году - РИА Новости, 27.10.2022
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В США спрогнозировали ситуацию по Украине в 2024 году
В США спрогнозировали ситуацию по Украине в 2024 году - РИА Новости, 27.10.2022
В США спрогнозировали ситуацию по Украине в 2024 году
К 2024 году беспокойство о судьбе Украины в США отойдет на второй план из-за президентских выборов, пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T04:34
2022-10-27T10:14
в мире
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. К 2024 году беспокойство о судьбе Украины в США отойдет на второй план из-за президентских выборов, пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс.По мнению автора, интересы Вашингтона и Киева станут расходиться по мере приближения 2024 года. Он подчеркивает, что из-за финансовой помощи Украине в США растет инфляция.Обозреватель добавляет, что "пик западного единства", вероятно, уже достигнут, в то время как Штаты сталкиваются с "экзистенциальной проверкой демократии на прочность"."Чем горячее становится американская политика, тем больше соблазн заморозить украинскую", — резюмирует он.Ранее Байден заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что определится с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить бывшего президента США Дональда Трампа.В октябре издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия. Выделение средств на помощь Украине не раз становилось поводом разногласий между представителями демократов и республиканцев. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.
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в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
04:34 27.10.2022 (обновлено: 10:14 27.10.2022)
 
В США спрогнозировали ситуацию по Украине в 2024 году

FT: к 2024 году из-за президентских выборов в США интересы Киева и Вашингтона разойдутся

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. К 2024 году беспокойство о судьбе Украины в США отойдет на второй план из-за президентских выборов, пишет обозреватель Financial Times Эдвард Люс.

"США входят в рецессию. Экономисты практически единодушны в том, что Америка не избежит этой участи в 2023 году. Это создаст острую угрозу шансам Байдена или другого кандидата от Демократической партии победить Дональда Трампа или республиканца, похожего на Трампа, в 2024 году. Республиканцы в конгрессе будут работать в тандеме с рецессией, чтобы омрачить сгущающиеся над Байденом предвыборные тучи. По мере приближения часа расплаты в 2024 году судьба Украины отойдет на второй план по сравнению с будущим Америки", — говорится в статье.

По мнению автора, интересы Вашингтона и Киева станут расходиться по мере приближения 2024 года. Он подчеркивает, что из-за финансовой помощи Украине в США растет инфляция.
Обозреватель добавляет, что "пик западного единства", вероятно, уже достигнут, в то время как Штаты сталкиваются с "экзистенциальной проверкой демократии на прочность".
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"Чем горячее становится американская политика, тем больше соблазн заморозить украинскую", — резюмирует он.
Ранее Байден заявлял, что намерен баллотироваться на второй срок, но окончательного решения пока не принял. На прошлой неделе он сообщил, что определится с переизбранием после ноябрьских выборов в конгресс, и выразил уверенность в том, что ему по силам вновь победить бывшего президента США Дональда Трампа.
В октябре издание Bloomberg опубликовало экономический прогноз, согласно которому Штатам в 2023 году грозит рецессия. Выделение средств на помощь Украине не раз становилось поводом разногласий между представителями демократов и республиканцев. Так, в сентябре представитель Республиканской партии от штата Колорадо Лорен Бойберт заявила, что США — "не банкомат" для выделения средств.
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