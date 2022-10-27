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Путин призвал создать ученым более привлекательные условия, чем за рубежом - РИА Новости, 27.10.2022
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Наука
https://ria.ru/20221027/uchenye-1827336168.html
Путин призвал создать ученым более привлекательные условия, чем за рубежом
Путин призвал создать ученым более привлекательные условия, чем за рубежом - РИА Новости, 27.10.2022
Путин призвал создать ученым более привлекательные условия, чем за рубежом
Россия должна создать для ученых более привлекательные условия, чем за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:23
2022-10-27T19:52
наука
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия должна создать для ученых более привлекательные условия, чем за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что работа за рубежом может быть временной, а жить в пространстве своего родного языка, своей культуры - это на всю жизнь. По его словам, для деятелей культуры и научных деятелей должна быть предоставлена свобода выбора."Мы должны создать условия, которые будут более привлекательными, чем те, которые создают за рубежом. Это не простой процесс, но мы идем по этому пути, добиваемся результатов, и будем дальше двигаться", - сказал Путин.
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владимир путин, россия
Наука, Владимир Путин, Россия
19:23 27.10.2022 (обновлено: 19:52 27.10.2022)
 
Путин призвал создать ученым более привлекательные условия, чем за рубежом

Путин призвал создать для ученых более привлекательные условия, чем за рубежом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия должна создать для ученых более привлекательные условия, чем за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что работа за рубежом может быть временной, а жить в пространстве своего родного языка, своей культуры - это на всю жизнь. По его словам, для деятелей культуры и научных деятелей должна быть предоставлена свобода выбора.
"Мы должны создать условия, которые будут более привлекательными, чем те, которые создают за рубежом. Это не простой процесс, но мы идем по этому пути, добиваемся результатов, и будем дальше двигаться", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
19:36Наука
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