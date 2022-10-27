https://ria.ru/20221027/uchenye-1827336168.html
Путин призвал создать ученым более привлекательные условия, чем за рубежом
Путин призвал создать ученым более привлекательные условия, чем за рубежом - РИА Новости, 27.10.2022
Путин призвал создать ученым более привлекательные условия, чем за рубежом
Россия должна создать для ученых более привлекательные условия, чем за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:23
2022-10-27T19:23
2022-10-27T19:52
наука
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия должна создать для ученых более привлекательные условия, чем за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он отметил, что работа за рубежом может быть временной, а жить в пространстве своего родного языка, своей культуры - это на всю жизнь. По его словам, для деятелей культуры и научных деятелей должна быть предоставлена свобода выбора."Мы должны создать условия, которые будут более привлекательными, чем те, которые создают за рубежом. Это не простой процесс, но мы идем по этому пути, добиваемся результатов, и будем дальше двигаться", - сказал Путин.
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владимир путин, россия
Наука, Владимир Путин, Россия
19:23 27.10.2022 (обновлено: 19:52 27.10.2022)
Путин призвал создать ученым более привлекательные условия, чем за рубежом
Путин призвал создать для ученых более привлекательные условия, чем за рубежом
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Россия должна создать для ученых более привлекательные условия, чем за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он отметил, что работа за рубежом может быть временной, а жить в пространстве своего родного языка, своей культуры - это на всю жизнь. По его словам, для деятелей культуры и научных деятелей должна быть предоставлена свобода выбора.
"Мы должны создать условия, которые будут более привлекательными, чем те, которые создают за рубежом. Это не простой процесс, но мы идем по этому пути, добиваемся результатов, и будем дальше двигаться", - сказал Путин.