https://ria.ru/20221027/uchenye-1827085390.html

Российские ученые нашли способ защиты клеток при химиотерапии лейкозов

Российские ученые нашли способ защиты клеток при химиотерапии лейкозов - РИА Новости, 27.10.2022

Российские ученые нашли способ защиты клеток при химиотерапии лейкозов

Группа исследователей во главе со специалистами московского НИИ биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИБМХ) разработала новый способ защиты здоровых... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T08:50

2022-10-27T08:50

2022-10-27T10:36

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Группа исследователей во главе со специалистами московского НИИ биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИБМХ) разработала новый способ защиты здоровых клеток при химиотерапии лейкозов, рассказали РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования.Химиотерапевтические препараты — это сильные токсины, которые способны убивать быстро делящиеся раковые клетки. Но из-за этих веществ страдают и нормальные клетки и ткани. Поэтому ученые продолжают искать новые методы, которые сделали бы воздействие химиотерапии более избирательным и щадящим.Исследователи из ИБМХ обратили внимание на полиамины — азотсодержащие соединения, которые есть почти во всех живых клетках. Они способны регулировать деление клеток и их функциональную активность, причем чем активнее растут клетки, тем больше полиаминов они синтезируют. Но в раковых и нормальных клетках синтез и действие полиаминов различаются.В экспериментах ученые использовали здоровые лимфоциты доноров и опухолевые клеточные линии, соответствующие миелоидному лейкозу и лимфобластному лейкозу (это самое распространенное злокачественное заболевание в детском и юношеском возрасте). Так, выяснилось, что если сначала лимфоциты обработать полиаминами, а затем воздействовать на них химиотерапевтическими препаратами, то выживаемость здоровых клеток повышается в несколько раз, а злокачественных лимфоцитов — незначительно.Причиной этого оказалась способность полиаминов активировать синтез одного из белков, вовлеченных в систему репарации — "починки" молекул ДНК в нормальных, но не опухолевых лимфоцитах.По словам заведующего лабораторией медицинской биотехнологии ИБМХ Дмитрия Жданова, метаболизм полиаминов может стать многообещающей мишенью для химиотерапии."Разница в чувствительности нормальных и раковых клеток к полиаминам может стать основой для использования этих соединений для защиты нормальных лимфоцитов во время лимфобластной химиотерапии", — сказал он.В начале августа сообщалось, что специалисты ИБМХ разработали новый метод, позволяющий более эффективно по сравнению с существующими способами оценивать надежность доставки в живые клетки терапевтически значимых генов.

https://ria.ru/20220917/donor-1817477671.html

https://ria.ru/20220701/lekarstvo-1799475216.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, россия, наука