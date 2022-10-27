https://ria.ru/20221027/ucheniya-1827208728.html
Госдума поддержала проект об участии ВС в учениях с другими странами
Госдума поддержала проект об участии ВС в учениях с другими странами - РИА Новости, 27.10.2022
Госдума поддержала проект об участии ВС в учениях с другими странами
Госдума поддержала в третьем, заключительном чтении законопроект правительства о наделении президента полномочиями принимать решения об участии Вооруженных Сил... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:03
2022-10-27T15:03
2022-10-27T15:03
андрей картаполов
вячеслав володин
россия
госдума рф
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума поддержала в третьем, заключительном чтении законопроект правительства о наделении президента полномочиями принимать решения об участии Вооруженных Сил в учениях и парадах совместно с силами других стран и об условиях такого участия, а также социальных гарантиях участникам добровольческих формирований, в том числе приравнивании их статуса к контрактникам.Ранее председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов сообщил, что данным законопроектом предлагается наделить президента полномочиями по принятию решений об участии Вооруженных Сил, других войск и органов с использованием вооружения, военной техники в военных учениях, соревнованиях и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств. Комитет по обороне рекомендовал принять законопроект в первом чтении.В пояснительных документах к законопроекту отмечается, что на данный момент такие мероприятия проводятся на основании соответствующих актов президента РФ и правительства, и они "не наделены законодательным правом принятия таких решений по реализации подобных мероприятий".Также в сопроводительных документах отмечается, что президент будет определять условия участия в проводимых на территории РФ, а также за ее пределами мероприятий.Добровольческие формированияКроме того, во втором чтении в этот законопроект внесли поправки спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов, они касаются порядка создания добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ.Поправками предлагается установить право Минобороны России определять организацию и численность добровольческих формирований и их задачи, порядок поступления граждан в добровольческие формирования и исключения из них, порядок обеспечения добровольческих формирований (вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения).В том числе проектом статус добровольцев приравнивается к статусу военнослужащих по контракту. Граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет бюджета, также говорится в поправках.Проектом вносятся изменения в законы "Об обороне"; "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"; "О статусе военнослужащих"; "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"; "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"; "О страховых пенсиях".
https://ria.ru/20221027/obraschenie-1827110377.html
https://ria.ru/20221026/medpomosch-1827047057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей картаполов, вячеслав володин, россия, госдума рф, вооруженные силы рф
Андрей Картаполов, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ
Госдума поддержала проект об участии ВС в учениях с другими странами
Госдума поддержала законопроект об участии ВС в учениях и парадах с другими странами
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Госдума поддержала в третьем, заключительном чтении законопроект правительства о наделении президента полномочиями принимать решения об участии Вооруженных Сил в учениях и парадах совместно с силами других стран и об условиях такого участия, а также социальных гарантиях участникам добровольческих формирований, в том числе приравнивании их статуса к контрактникам.
Ранее председатель комитета ГД по обороне Андрей Картаполов
сообщил, что данным законопроектом предлагается наделить президента полномочиями по принятию решений об участии Вооруженных Сил, других войск и органов с использованием вооружения, военной техники в военных учениях, соревнованиях и парадах, проводимых совместно с вооруженными силами иностранных государств. Комитет по обороне рекомендовал принять законопроект в первом чтении.
В пояснительных документах к законопроекту отмечается, что на данный момент такие мероприятия проводятся на основании соответствующих актов президента РФ
и правительства, и они "не наделены законодательным правом принятия таких решений по реализации подобных мероприятий".
Также в сопроводительных документах отмечается, что президент будет определять условия участия в проводимых на территории РФ, а также за ее пределами мероприятий.
Добровольческие формирования
Кроме того, во втором чтении в этот законопроект внесли поправки спикер Госдумы Вячеслав Володин
, глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов, они касаются порядка создания добровольческих формирований, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ
.
Поправками предлагается установить право Минобороны России определять организацию и численность добровольческих формирований и их задачи, порядок поступления граждан в добровольческие формирования и исключения из них, порядок обеспечения добровольческих формирований (вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения).
В том числе проектом статус добровольцев приравнивается к статусу военнослужащих по контракту. Граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, подлежат обязательному государственному личному страхованию за счет бюджета, также говорится в поправках.
Проектом вносятся изменения в законы "Об обороне"; "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации"; "О статусе военнослужащих"; "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат"; "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"; "О страховых пенсиях".