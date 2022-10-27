https://ria.ru/20221027/tyumen-1827084890.html

Тюменский нефтегазовый кластер объединил более ста компаний

Тюменский нефтегазовый кластер объединил более ста компаний - РИА Новости, 27.10.2022

Тюменский нефтегазовый кластер объединил более ста компаний

Ассоциация "Нефтегазовый кластер" за год пополнилась 19 компаниями и выросла до 101 участника, благодаря этому повысились качество и эффективность... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T08:43

2022-10-27T08:43

2022-10-27T08:43

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ТЮМЕНЬ, 27 окт - РИА Новости. Ассоциация "Нефтегазовый кластер" за год пополнилась 19 компаниями и выросла до 101 участника, благодаря этому повысились качество и эффективность взаимодействия заказчиков и производителей, появились новые кооперативные цепочки, рассказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.Как ранее отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, "такой рост показывает эффективность совместной работы и тюменского опыта по выстраиванию прямого диалога между заказчиками и поставщиками". В кластер входят крупнейшие добывающие компании, предприятия-производители продукции для ТЭК и ОПК, высокотехнологичного оборудования, нефтесервисные и научные организации из 15 регионов России."За год мы выросли на 19 участников. Это хороший рост, и все благодаря тому, что мы начали активно продвигать кластер не только в Тюменском регионе, но и далеко за его пределами. У кластера есть несколько уникальных инструментов, которые помогают предприятиям стать более конкурентоспособными. Прежде всего это кооперационные цепочки, которые мы собираем для заказчиков-недропользователей из большой Тюменской области. Одна из последних собрана уже не из промышленных предприятий, а больше из проектных организаций, и это тоже новые возможности не только для промышленников, но и для проектировщиков", - отметил Сакевич.По словам Сакевича, участниками кластера являются практически все дочерние общества "Газпромнефти", одно большое общество "Газпрома". Благодаря таким заказчикам кластер может собирать различные кооперационные цепочки. С подразделениями "Лукойла", "Роснефти" и "Сургутнетегаз" тоже выстроены отношения, руководство кластера работает над вовлечением их в ассоциацию.Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке Правительства Тюменской области и ЯНАО в 2021 году, в ноябре того же года он включён во Всероссийский реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ и признан крупнейшим отраслевым в стране.Проводит целевую работу по сбору потребностей крупных добывающих компаний, развитию отечественной промышленности и технологий. Разрабатывает единые российские системы стандартизации и сертификации в нефтегазовой промышленности. Весь комплекс работы кластера направлен на развитие отечественной промышленности, повышение востребованности российской продукции и технологий как внутри страны, так и с перспективой лидерства на зарубежных рынках.

https://ria.ru/20220922/nefteservis-1818807793.html

https://ria.ru/20220921/keshbek-1818357235.html

https://ria.ru/20220921/nefteservis-1818532933.html

тюменская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, тюменская область, газпром нефть, газпром, лукойл