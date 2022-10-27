Тюменский нефтегазовый кластер объединил более ста компаний
Гендиректор Сакевич: ассоциация "Нефтегазовый кластер" объединила более ста компаний
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОператор по добычи нефти и газа берет пробу жидкости из скважины
Оператор по добычи нефти и газа берет пробу жидкости из скважины. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 27 окт - РИА Новости. Ассоциация "Нефтегазовый кластер" за год пополнилась 19 компаниями и выросла до 101 участника, благодаря этому повысились качество и эффективность взаимодействия заказчиков и производителей, появились новые кооперативные цепочки, рассказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.
Как ранее отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, "такой рост показывает эффективность совместной работы и тюменского опыта по выстраиванию прямого диалога между заказчиками и поставщиками". В кластер входят крупнейшие добывающие компании, предприятия-производители продукции для ТЭК и ОПК, высокотехнологичного оборудования, нефтесервисные и научные организации из 15 регионов России.
"За год мы выросли на 19 участников. Это хороший рост, и все благодаря тому, что мы начали активно продвигать кластер не только в Тюменском регионе, но и далеко за его пределами. У кластера есть несколько уникальных инструментов, которые помогают предприятиям стать более конкурентоспособными. Прежде всего это кооперационные цепочки, которые мы собираем для заказчиков-недропользователей из большой Тюменской области. Одна из последних собрана уже не из промышленных предприятий, а больше из проектных организаций, и это тоже новые возможности не только для промышленников, но и для проектировщиков", - отметил Сакевич.
По словам Сакевича, участниками кластера являются практически все дочерние общества "Газпромнефти", одно большое общество "Газпрома". Благодаря таким заказчикам кластер может собирать различные кооперационные цепочки. С подразделениями "Лукойла", "Роснефти" и "Сургутнетегаз" тоже выстроены отношения, руководство кластера работает над вовлечением их в ассоциацию.
Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке Правительства Тюменской области и ЯНАО в 2021 году, в ноябре того же года он включён во Всероссийский реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ и признан крупнейшим отраслевым в стране.
Проводит целевую работу по сбору потребностей крупных добывающих компаний, развитию отечественной промышленности и технологий. Разрабатывает единые российские системы стандартизации и сертификации в нефтегазовой промышленности. Весь комплекс работы кластера направлен на развитие отечественной промышленности, повышение востребованности российской продукции и технологий как внутри страны, так и с перспективой лидерства на зарубежных рынках.