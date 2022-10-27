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Тюменский нефтегазовый кластер объединил более ста компаний - РИА Новости, 27.10.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221027/tyumen-1827084890.html
Тюменский нефтегазовый кластер объединил более ста компаний
Тюменский нефтегазовый кластер объединил более ста компаний - РИА Новости, 27.10.2022
Тюменский нефтегазовый кластер объединил более ста компаний
Ассоциация "Нефтегазовый кластер" за год пополнилась 19 компаниями и выросла до 101 участника, благодаря этому повысились качество и эффективность... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T08:43
2022-10-27T08:43
тюменская область
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тюменская область
газпром нефть
газпром
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ТЮМЕНЬ, 27 окт - РИА Новости. Ассоциация "Нефтегазовый кластер" за год пополнилась 19 компаниями и выросла до 101 участника, благодаря этому повысились качество и эффективность взаимодействия заказчиков и производителей, появились новые кооперативные цепочки, рассказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.Как ранее отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, "такой рост показывает эффективность совместной работы и тюменского опыта по выстраиванию прямого диалога между заказчиками и поставщиками". В кластер входят крупнейшие добывающие компании, предприятия-производители продукции для ТЭК и ОПК, высокотехнологичного оборудования, нефтесервисные и научные организации из 15 регионов России."За год мы выросли на 19 участников. Это хороший рост, и все благодаря тому, что мы начали активно продвигать кластер не только в Тюменском регионе, но и далеко за его пределами. У кластера есть несколько уникальных инструментов, которые помогают предприятиям стать более конкурентоспособными. Прежде всего это кооперационные цепочки, которые мы собираем для заказчиков-недропользователей из большой Тюменской области. Одна из последних собрана уже не из промышленных предприятий, а больше из проектных организаций, и это тоже новые возможности не только для промышленников, но и для проектировщиков", - отметил Сакевич.По словам Сакевича, участниками кластера являются практически все дочерние общества "Газпромнефти", одно большое общество "Газпрома". Благодаря таким заказчикам кластер может собирать различные кооперационные цепочки. С подразделениями "Лукойла", "Роснефти" и "Сургутнетегаз" тоже выстроены отношения, руководство кластера работает над вовлечением их в ассоциацию.Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке Правительства Тюменской области и ЯНАО в 2021 году, в ноябре того же года он включён во Всероссийский реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ и признан крупнейшим отраслевым в стране.Проводит целевую работу по сбору потребностей крупных добывающих компаний, развитию отечественной промышленности и технологий. Разрабатывает единые российские системы стандартизации и сертификации в нефтегазовой промышленности. Весь комплекс работы кластера направлен на развитие отечественной промышленности, повышение востребованности российской продукции и технологий как внутри страны, так и с перспективой лидерства на зарубежных рынках.
https://ria.ru/20220922/nefteservis-1818807793.html
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экономика, тюменская область, газпром нефть, газпром, лукойл
Тюменская область, Экономика, Тюменская область, Газпром нефть, Газпром, ЛУКОЙЛ
08:43 27.10.2022
 
Тюменский нефтегазовый кластер объединил более ста компаний

Гендиректор Сакевич: ассоциация "Нефтегазовый кластер" объединила более ста компаний

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкОператор по добычи нефти и газа берет пробу жидкости из скважины
Оператор по добычи нефти и газа берет пробу жидкости из скважины - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор по добычи нефти и газа берет пробу жидкости из скважины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 27 окт - РИА Новости. Ассоциация "Нефтегазовый кластер" за год пополнилась 19 компаниями и выросла до 101 участника, благодаря этому повысились качество и эффективность взаимодействия заказчиков и производителей, появились новые кооперативные цепочки, рассказал РИА Новости генеральный директор Ассоциации "Нефтегазовый кластер" Александр Сакевич.
Как ранее отметил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, "такой рост показывает эффективность совместной работы и тюменского опыта по выстраиванию прямого диалога между заказчиками и поставщиками". В кластер входят крупнейшие добывающие компании, предприятия-производители продукции для ТЭК и ОПК, высокотехнологичного оборудования, нефтесервисные и научные организации из 15 регионов России.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
22 сентября, 21:49Тюменская область
Моор: нефтегазовый кластер позволяет развивать российский нефтесервис
"За год мы выросли на 19 участников. Это хороший рост, и все благодаря тому, что мы начали активно продвигать кластер не только в Тюменском регионе, но и далеко за его пределами. У кластера есть несколько уникальных инструментов, которые помогают предприятиям стать более конкурентоспособными. Прежде всего это кооперационные цепочки, которые мы собираем для заказчиков-недропользователей из большой Тюменской области. Одна из последних собрана уже не из промышленных предприятий, а больше из проектных организаций, и это тоже новые возможности не только для промышленников, но и для проектировщиков", - отметил Сакевич.
По словам Сакевича, участниками кластера являются практически все дочерние общества "Газпромнефти", одно большое общество "Газпрома". Благодаря таким заказчикам кластер может собирать различные кооперационные цепочки. С подразделениями "Лукойла", "Роснефти" и "Сургутнетегаз" тоже выстроены отношения, руководство кластера работает над вовлечением их в ассоциацию.
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Нефтегазовый межрегиональный кластер создан при поддержке Правительства Тюменской области и ЯНАО в 2021 году, в ноябре того же года он включён во Всероссийский реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ и признан крупнейшим отраслевым в стране.
Проводит целевую работу по сбору потребностей крупных добывающих компаний, развитию отечественной промышленности и технологий. Разрабатывает единые российские системы стандартизации и сертификации в нефтегазовой промышленности. Весь комплекс работы кластера направлен на развитие отечественной промышленности, повышение востребованности российской продукции и технологий как внутри страны, так и с перспективой лидерства на зарубежных рынках.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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