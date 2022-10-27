https://ria.ru/20221027/tw-1827215062.html

ЕЦБ повысил базовую ставку до двух процентов

ЕЦБ повысил базовую ставку до двух процентов - РИА Новости, 27.10.2022

ЕЦБ повысил базовую ставку до двух процентов

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг второй раз подряд повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - в... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:21

2022-10-27T15:21

2022-10-27T15:48

экономика

европейский центральный банк

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг второй раз подряд повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов - в этот раз до 2% с 1,25% годовых - и ожидает дальнейшего повышения ставки для достижения уровня инфляции в 2%, следует из заявления регулятора."Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 2,00%, 2,25% и 1,50% соответственно со 2 ноября 2022 года", - говорится в сообщении."Совет управляющих принял сегодняшнее решение и ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%", - следует из заявления регулятора.Также совет управляющих принял решение изменить условия одной из программ целевого долгосрочного финансирования - TLTRO III, а именно скорректировать процентную ставку, применяемую по такой программе, с 23 ноября 2022 года, и предложить банкам дополнительные даты добровольного досрочного погашения.Кроме того, совет управляющих намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам в рамках программы PEPP с погашением по крайней мере до конца 2024 года.

https://ria.ru/20220926/evropa-1819583836.html

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экономика, европейский центральный банк