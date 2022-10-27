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Путин призвал уважать традиционные ценности - РИА Новости, 27.10.2022
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Путин призвал уважать традиционные ценности
Путин призвал уважать традиционные ценности - РИА Новости, 27.10.2022
Путин призвал уважать традиционные ценности
Традиционные ценности - не фиксированный свод постулатов, они отличаются от неолиберальных ценностей тем, что в каждом случае неповторимы, поэтому их нельзя... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:41
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владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Традиционные ценности - не фиксированный свод постулатов, они отличаются от неолиберальных ценностей тем, что в каждом случае неповторимы, поэтому их нельзя навязать, их нужно просто уважать, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай"."Традиционные ценности - не фиксированный свод постулатов, которому надлежит придерживаться всем… Их отличие от так называемых неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы, потому что вытекают из традиций конкретного общества, его культуры и исторического опыта", - сказал Путин."Поэтому традиционные ценности нельзя никому навязать, их необходимо просто уважать", - подчеркнул он.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
17:41 27.10.2022 (обновлено: 17:56 27.10.2022)
 
Путин призвал уважать традиционные ценности

Путин заявил, что традиционные ценности для каждого народа неповторимы, их надо уважать

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Традиционные ценности - не фиксированный свод постулатов, они отличаются от неолиберальных ценностей тем, что в каждом случае неповторимы, поэтому их нельзя навязать, их нужно просто уважать, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай".
"Традиционные ценности - не фиксированный свод постулатов, которому надлежит придерживаться всем… Их отличие от так называемых неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы, потому что вытекают из традиций конкретного общества, его культуры и исторического опыта", - сказал Путин.
"Поэтому традиционные ценности нельзя никому навязать, их необходимо просто уважать", - подчеркнул он.
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Владимир ПутинРоссия
 
 
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