https://ria.ru/20221027/tsennosti-1827279544.html

Путин призвал уважать традиционные ценности

Путин призвал уважать традиционные ценности - РИА Новости, 27.10.2022

Путин призвал уважать традиционные ценности

Традиционные ценности - не фиксированный свод постулатов, они отличаются от неолиберальных ценностей тем, что в каждом случае неповторимы, поэтому их нельзя... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:41

2022-10-27T17:41

2022-10-27T17:56

владимир путин

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Традиционные ценности - не фиксированный свод постулатов, они отличаются от неолиберальных ценностей тем, что в каждом случае неповторимы, поэтому их нельзя навязать, их нужно просто уважать, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба "Валдай"."Традиционные ценности - не фиксированный свод постулатов, которому надлежит придерживаться всем… Их отличие от так называемых неолиберальных ценностей в том, что в каждом случае они неповторимы, потому что вытекают из традиций конкретного общества, его культуры и исторического опыта", - сказал Путин."Поэтому традиционные ценности нельзя никому навязать, их необходимо просто уважать", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221027/lgbt-1827144552.html

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владимир путин, россия