Рейтинг@Mail.ru
В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/trevoga-1827379084.html
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.10.2022
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области, заявил глава военной администрации области Виталий Ким. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T22:52
2022-10-27T22:52
в мире
владимир путин
николаевская область
киев
харьков
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_61c03c1a29a05f36feebc3c84aefdee9.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области, заявил глава военной администрации области Виталий Ким.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221027/bomba-1827309901.html
николаевская область
киев
харьков
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_17bc1af66ffde6b2089f9af8537ee47c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, николаевская область, киев, харьков, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Путин, Николаевская область, Киев, Харьков, Вооруженные силы РФ
22:52 27.10.2022
 
В Николаевской области объявили воздушную тревогу

Глава военной администрации Николаевской области Ким сообщил о воздушной тревоге в регионе

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Украинский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области, заявил глава военной администрации области Виталий Ким.
"Воздушная тревога! Вся область", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кима.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Путин заявил о планах Украины применить грязную бомбу - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 18:36
Путин заявил, что известно, где Киев делает "грязную бомбу"
 
В миреВладимир ПутинНиколаевская областьКиевХарьковВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала