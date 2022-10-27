https://ria.ru/20221027/trevoga-1827379084.html
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.10.2022
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области, заявил глава военной администрации области Виталий Ким. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T22:52
2022-10-27T22:52
2022-10-27T22:52
в мире
владимир путин
николаевская область
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харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области, заявил глава военной администрации области Виталий Ким.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221027/bomba-1827309901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, николаевская область, киев, харьков, вооруженные силы рф
В мире, Владимир Путин, Николаевская область, Киев, Харьков, Вооруженные силы РФ
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Глава военной администрации Николаевской области Ким сообщил о воздушной тревоге в регионе
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Воздушная тревога объявлена в Николаевской области, заявил
глава военной администрации области Виталий Ким.
"Воздушная тревога! Вся область", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кима.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.