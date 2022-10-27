https://ria.ru/20221027/trevoga-1827379084.html

В Николаевской области объявили воздушную тревогу

В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.10.2022

В Николаевской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Николаевской области, заявил глава военной администрации области Виталий Ким. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T22:52

2022-10-27T22:52

2022-10-27T22:52

в мире

владимир путин

николаевская область

киев

харьков

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774838164_0:0:2866:1613_1920x0_80_0_0_61c03c1a29a05f36feebc3c84aefdee9.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области, заявил глава военной администрации области Виталий Ким.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221027/bomba-1827309901.html

николаевская область

киев

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, николаевская область, киев, харьков, вооруженные силы рф