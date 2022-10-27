https://ria.ru/20221027/trevoga-1827137556.html

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины - РИА Новости, 27.10.2022

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:54

2022-10-27T11:54

2022-10-27T12:05

украина

в мире

владимир путин

киев

харьков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Объявление тревоги в регионах подтверждают и власти областных военных администраций.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221027/trevoga-1827114345.html

украина

киев

харьков

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, в мире, владимир путин, киев, харьков, вооруженные силы рф