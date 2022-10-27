https://ria.ru/20221027/trevoga-1827137556.html
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины - РИА Новости, 27.10.2022
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:54
2022-10-27T11:54
2022-10-27T12:05
украина
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владимир путин
киев
харьков
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.Объявление тревоги в регионах подтверждают и власти областных военных администраций.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.Как заявлял президент Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221027/trevoga-1827114345.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, владимир путин, киев, харьков, вооруженные силы рф
Украина, В мире, Владимир Путин, Киев, Харьков, Вооруженные силы РФ
11:54 27.10.2022 (обновлено: 12:05 27.10.2022)
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу