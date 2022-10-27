https://ria.ru/20221027/trevoga-1827114345.html
В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу
В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.10.2022
В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог, созданной минцифры Украины. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:55
2022-10-27T10:55
2022-10-27T10:55
в мире
украина
киев
полтавская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_b720ebd7fa68c850d0c79a6e2b1921f5.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог, созданной минцифры Украины.Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Полтавской области и Киеве.Согласно данным карты, воздушная тревога объявлена в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Кировоградской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской.
https://ria.ru/20221026/kiev-1827022509.html
украина
киев
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1b/1581795603_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_1a3cb74c80e8c1f187f2bd917c6b9fe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, полтавская область
В мире, Украина, Киев, Полтавская область
В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины