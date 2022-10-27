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В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.10.2022
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В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу
В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.10.2022
В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог, созданной минцифры Украины. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:55
2022-10-27T10:55
в мире
украина
киев
полтавская область
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог, созданной минцифры Украины.Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Полтавской области и Киеве.Согласно данным карты, воздушная тревога объявлена в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Кировоградской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской.
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в мире, украина, киев, полтавская область
В мире, Украина, Киев, Полтавская область
10:55 27.10.2022
 
В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в большинстве регионов Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-мать в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог, созданной минцифры Украины.
Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Полтавской области и Киеве.
Согласно данным карты, воздушная тревога объявлена в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Кировоградской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской.
Вид Киева - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 18:47Специальная военная операция на Украине
В Киеве объявили воздушную тревогу
 
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