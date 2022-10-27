https://ria.ru/20221027/trevoga-1827114345.html

В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.10.2022

В большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог, созданной минцифры Украины. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:55

2022-10-27T10:55

2022-10-27T10:55

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог, созданной минцифры Украины.Ранее в четверг воздушная тревога была объявлена в Полтавской области и Киеве.Согласно данным карты, воздушная тревога объявлена в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Кировоградской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской.

https://ria.ru/20221026/kiev-1827022509.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, полтавская область