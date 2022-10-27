https://ria.ru/20221027/trevoga-1827098988.html
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
В Полтавской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 27.10.2022
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:57
2022-10-27T09:57
2022-10-27T10:08
украина
полтавская область
в мире
владимир путин
россия
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин."Внимание! Воздушная тревога – область! Ракетная опасность!", - написал Лунин в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221026/trevoga-1827055174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, полтавская область, в мире, владимир путин, россия, киев, вооруженные силы рф
Украина, Полтавская область, В мире, Владимир Путин, Россия, Киев, Вооруженные силы РФ
09:57 27.10.2022 (обновлено: 10:08 27.10.2022)
В Полтавской области объявили воздушную тревогу
В Полтавской области Украины объявили воздушную тревогу