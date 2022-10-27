https://ria.ru/20221027/trass-1827307200.html

Путин назвал Трасс "девушкой немного не в себе" за слова о ядерном оружии

Путин назвал Трасс "девушкой немного не в себе" за слова о ядерном оружии - РИА Новости, 27.10.2022

Путин назвал Трасс "девушкой немного не в себе" за слова о ядерном оружии

Президент РФ Путин охарактеризовал экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, заявившую о возможности применения ядерного оружия, как "девушку немножко не в себе". РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:33

2022-10-27T18:33

2022-10-27T19:30

владимир путин

лиз трасс

в мире

великобритания

россия

международный дискуссионный клуб "валдай"

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Президент РФ Путин охарактеризовал экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, заявившую о возможности применения ядерного оружия, как "девушку немножко не в себе"."Госпожа Лиз Трасс, недавняя премьер-министр Великобритании, прямо сказала... в разговоре с представителями прессы: "Да, Великобритания ядерная держава, в обязанности премьера входит возможное применение, и я сделаю это". Не дословно, но близко к тексту", - сказал глава российского государства на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай"."И никто ведь никак не отреагировал. Ну, допустим, она ляпнула... девушка немножко не в себе. Но как можно такие вещи говорить публично? Сказала – ну, поправили бы ее", - добавил российский президент.

https://ria.ru/20221020/politika-1825164649.html

великобритания

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”Ляпнула девушка”: Путин о словах Лиз Трасс в отношении применения ядерного оружия ”Ляпнула девушка”: Путин о словах Лиз Трасс в отношении применения ядерного оружия 2022-10-27T18:33 true PT1M05S

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Кирилл Волков

владимир путин, лиз трасс, в мире, великобритания, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"