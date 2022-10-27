https://ria.ru/20221027/trass-1827307200.html
Путин назвал Трасс "девушкой немного не в себе" за слова о ядерном оружии
Путин назвал Трасс "девушкой немного не в себе" за слова о ядерном оружии - РИА Новости, 27.10.2022
Путин назвал Трасс "девушкой немного не в себе" за слова о ядерном оружии
Президент РФ Путин охарактеризовал экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, заявившую о возможности применения ядерного оружия, как "девушку немножко не в себе". РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T18:33
2022-10-27T18:33
2022-10-27T19:30
владимир путин
лиз трасс
в мире
великобритания
россия
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Президент РФ Путин охарактеризовал экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, заявившую о возможности применения ядерного оружия, как "девушку немножко не в себе"."Госпожа Лиз Трасс, недавняя премьер-министр Великобритании, прямо сказала... в разговоре с представителями прессы: "Да, Великобритания ядерная держава, в обязанности премьера входит возможное применение, и я сделаю это". Не дословно, но близко к тексту", - сказал глава российского государства на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай"."И никто ведь никак не отреагировал. Ну, допустим, она ляпнула... девушка немножко не в себе. Но как можно такие вещи говорить публично? Сказала – ну, поправили бы ее", - добавил российский президент.
https://ria.ru/20221020/politika-1825164649.html
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”Ляпнула девушка”: Путин о словах Лиз Трасс в отношении применения ядерного оружия
”Ляпнула девушка”: Путин о словах Лиз Трасс в отношении применения ядерного оружия
2022-10-27T18:33
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, лиз трасс, в мире, великобритания, россия, международный дискуссионный клуб "валдай"
Владимир Путин, Лиз Трасс, В мире, Великобритания, Россия, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
18:33 27.10.2022 (обновлено: 19:30 27.10.2022)
Путин назвал Трасс "девушкой немного не в себе" за слова о ядерном оружии
Президент Путин назвал Трасс "девушкой немного не в себе" за слова о ядерном оружии