https://ria.ru/20221027/transgender-1827359106.html

Первый в России политик-трансгендер заявила об уходе из политики

Первый в России политик-трансгендер заявила об уходе из политики - РИА Новости, 27.10.2022

Первый в России политик-трансгендер заявила об уходе из политики

Первый в России политик-трансгендер Юлия Алешина, возглавлявшая отделение партии "Гражданская инициатива" в Алтайском крае, рассказала РИА Новости, что уходит... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:42

2022-10-27T20:42

2022-10-27T21:25

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БАРНАУЛ, 27 окт — РИА Новости. Первый в России политик-трансгендер Юлия Алешина, возглавлявшая отделение партии "Гражданская инициатива" в Алтайском крае, рассказала РИА Новости, что уходит из политики."Я приняла непростое решение: ухожу из политики! Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю, как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной", — сказала Алешина.Отделение партии "Гражданская инициатива" Алешина возглавила более года назад. Чуть ранее политик официально поменяла пол: до этого она была Романом Алешиным, однако всегда ощущала себя женщиной.

https://ria.ru/20220814/transgender-1809390141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, россия, алтайский край, лгбт-сообщество, госдума рф