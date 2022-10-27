https://ria.ru/20221027/transgender-1827359106.html
Первый в России политик-трансгендер заявила об уходе из политики
Первый в России политик-трансгендер заявила об уходе из политики - РИА Новости, 27.10.2022
Первый в России политик-трансгендер заявила об уходе из политики
Первый в России политик-трансгендер Юлия Алешина, возглавлявшая отделение партии "Гражданская инициатива" в Алтайском крае, рассказала РИА Новости, что уходит... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:42
2022-10-27T20:42
2022-10-27T21:25
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БАРНАУЛ, 27 окт — РИА Новости. Первый в России политик-трансгендер Юлия Алешина, возглавлявшая отделение партии "Гражданская инициатива" в Алтайском крае, рассказала РИА Новости, что уходит из политики."Я приняла непростое решение: ухожу из политики! Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю, как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной", — сказала Алешина.Отделение партии "Гражданская инициатива" Алешина возглавила более года назад. Чуть ранее политик официально поменяла пол: до этого она была Романом Алешиным, однако всегда ощущала себя женщиной.
https://ria.ru/20220814/transgender-1809390141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, алтайский край, лгбт-сообщество, госдума рф
Политика, Россия, Алтайский край, ЛГБТ-сообщество, Госдума РФ
20:42 27.10.2022 (обновлено: 21:25 27.10.2022)
Первый в России политик-трансгендер заявила об уходе из политики
В Алтайском крае первый в России политик-трансгендер Алешина заявила об уходе из политики
БАРНАУЛ, 27 окт — РИА Новости. Первый в России политик-трансгендер Юлия Алешина, возглавлявшая отделение партии "Гражданская инициатива" в Алтайском крае, рассказала РИА Новости, что уходит из политики.
"Я приняла непростое решение: ухожу из политики! Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю, как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной", — сказала Алешина.
Отделение партии "Гражданская инициатива" Алешина возглавила более года назад. Чуть ранее политик официально поменяла пол: до этого она была Романом Алешиным, однако всегда ощущала себя женщиной.