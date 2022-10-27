Рейтинг@Mail.ru
Первый в России политик-трансгендер заявила об уходе из политики - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/transgender-1827359106.html
Первый в России политик-трансгендер заявила об уходе из политики
Первый в России политик-трансгендер заявила об уходе из политики - РИА Новости, 27.10.2022
Первый в России политик-трансгендер заявила об уходе из политики
Первый в России политик-трансгендер Юлия Алешина, возглавлявшая отделение партии "Гражданская инициатива" в Алтайском крае, рассказала РИА Новости, что уходит... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:42
2022-10-27T21:25
политика
россия
алтайский край
лгбт-сообщество
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758595817_0:77:740:493_1920x0_80_0_0_4d18d8a904a7ee01be4deab911e72300.jpg
БАРНАУЛ, 27 окт — РИА Новости. Первый в России политик-трансгендер Юлия Алешина, возглавлявшая отделение партии "Гражданская инициатива" в Алтайском крае, рассказала РИА Новости, что уходит из политики."Я приняла непростое решение: ухожу из политики! Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю, как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной", — сказала Алешина.Отделение партии "Гражданская инициатива" Алешина возглавила более года назад. Чуть ранее политик официально поменяла пол: до этого она была Романом Алешиным, однако всегда ощущала себя женщиной.
https://ria.ru/20220814/transgender-1809390141.html
россия
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758595817_39:62:676:540_1920x0_80_0_0_cc4042e130a4cde75e6db394e4607d75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, алтайский край, лгбт-сообщество, госдума рф
Политика, Россия, Алтайский край, ЛГБТ-сообщество, Госдума РФ
20:42 27.10.2022 (обновлено: 21:25 27.10.2022)
 
Первый в России политик-трансгендер заявила об уходе из политики

В Алтайском крае первый в России политик-трансгендер Алешина заявила об уходе из политики

© Фото : МК Барнаул/Александр ЗахаровЮлия Алешина
Юлия Алешина - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : МК Барнаул/Александр Захаров
Юлия Алешина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 27 окт — РИА Новости. Первый в России политик-трансгендер Юлия Алешина, возглавлявшая отделение партии "Гражданская инициатива" в Алтайском крае, рассказала РИА Новости, что уходит из политики.
"Я приняла непростое решение: ухожу из политики! Сегодня Государственная дума приняла в первом чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Я никогда не занималась подобной пропагандой, но не представляю, как дальше вести публичную политическую деятельность, являясь открытой трансгендерной женщиной", — сказала Алешина.
Отделение партии "Гражданская инициатива" Алешина возглавила более года назад. Чуть ранее политик официально поменяла пол: до этого она была Романом Алешиным, однако всегда ощущала себя женщиной.
ЛГБТ-парад - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 08:00
Трансгендеры отбирают Жанну д'Арк у феминисток
 
ПолитикаРоссияАлтайский крайЛГБТ-сообществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала