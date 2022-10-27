https://ria.ru/20221027/tovary-1827155878.html

"Мой экспорт" будет принимать заявки на продвижение товаров АПК за рубежом

"Мой экспорт" будет принимать заявки на продвижение товаров АПК за рубежом - РИА Новости, 27.10.2022

"Мой экспорт" будет принимать заявки на продвижение товаров АПК за рубежом

Экспортеры смогут подать заявку на продвижение продукции АПК через павильоны за рубежом на платформе "Мой экспорт" уже в 2023 году, сообщает Российский... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:40

2022-10-27T12:40

2022-10-27T12:40

российский экспортный центр (рэц)

форум "сделано в россии"

китай

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757234823_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_1b3aa56f8d5936f2e05f6db6d50ab18f.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экспортеры смогут подать заявку на продвижение продукции АПК через павильоны за рубежом на платформе "Мой экспорт" уже в 2023 году, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Экспортеры российской продукции АПК смогут подавать заявки на продвижение своих товаров в демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом полностью в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт" уже в 2023 году", - сообщил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на форуме "Дни ритейла в Сибири" в Новосибирске."Мы хотим, чтобы максимальное количество мер поддержки было доступно в "цифре", в полностью безбумажном виде, и активно движемся в этом направлении. Уже в следующем году экспортеры смогут подать заявку на продвижение своей продукции АПК через зарубежные павильоны на цифровой платформе "Мой экспорт". Если раньше компании подавали минимум 5 обязательных документов в бумажном виде, то теперь они будут подавать одну заявку в электронном виде, а все необходимые сведения мы будем получать автоматически по системе межведомственного электронного документооборота", - сказал вице-президент РЭЦ.Солодов напомнил, что в этом году РЭЦ расширил программу продвижения АПК. Теперь у российских компаний появилась возможность бесплатно доставлять образцы продукции в павильоны АПК, а также получить бесплатное продвижение в местных торговых сетях и на маркетплейсах. Среди других бонусов программы – работа в социальных сетях с блогерами и поварами, поиск потенциальных партнеров, помощь в подготовке к размещению образцов и консультации по требованиям ввоза товаров в страну.Сейчас демонстрационно-дегустационные павильоны открыты в четырех странах: в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме. В этом году также планируется открыть павильоны в Турции и Саудовской Аравии.Подробнее о программе можно узнать на сайте центра.

https://ria.ru/20221024/rets-1826264161.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), форум "сделано в россии", китай, россия, экономика