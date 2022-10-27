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"Мой экспорт" будет принимать заявки на продвижение товаров АПК за рубежом - РИА Новости, 27.10.2022
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"Мой экспорт" будет принимать заявки на продвижение товаров АПК за рубежом
"Мой экспорт" будет принимать заявки на продвижение товаров АПК за рубежом - РИА Новости, 27.10.2022
"Мой экспорт" будет принимать заявки на продвижение товаров АПК за рубежом
Экспортеры смогут подать заявку на продвижение продукции АПК через павильоны за рубежом на платформе "Мой экспорт" уже в 2023 году, сообщает Российский... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:40
2022-10-27T12:40
российский экспортный центр (рэц)
форум "сделано в россии"
китай
россия
экономика
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экспортеры смогут подать заявку на продвижение продукции АПК через павильоны за рубежом на платформе "Мой экспорт" уже в 2023 году, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Экспортеры российской продукции АПК смогут подавать заявки на продвижение своих товаров в демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом полностью в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт" уже в 2023 году", - сообщил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на форуме "Дни ритейла в Сибири" в Новосибирске."Мы хотим, чтобы максимальное количество мер поддержки было доступно в "цифре", в полностью безбумажном виде, и активно движемся в этом направлении. Уже в следующем году экспортеры смогут подать заявку на продвижение своей продукции АПК через зарубежные павильоны на цифровой платформе "Мой экспорт". Если раньше компании подавали минимум 5 обязательных документов в бумажном виде, то теперь они будут подавать одну заявку в электронном виде, а все необходимые сведения мы будем получать автоматически по системе межведомственного электронного документооборота", - сказал вице-президент РЭЦ.Солодов напомнил, что в этом году РЭЦ расширил программу продвижения АПК. Теперь у российских компаний появилась возможность бесплатно доставлять образцы продукции в павильоны АПК, а также получить бесплатное продвижение в местных торговых сетях и на маркетплейсах. Среди других бонусов программы – работа в социальных сетях с блогерами и поварами, поиск потенциальных партнеров, помощь в подготовке к размещению образцов и консультации по требованиям ввоза товаров в страну.Сейчас демонстрационно-дегустационные павильоны открыты в четырех странах: в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме. В этом году также планируется открыть павильоны в Турции и Саудовской Аравии.Подробнее о программе можно узнать на сайте центра.
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российский экспортный центр (рэц), форум "сделано в россии", китай, россия, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Форум "Сделано в России", Китай, Россия, Экономика
12:40 27.10.2022
 

"Мой экспорт" будет принимать заявки на продвижение товаров АПК за рубежом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Экспортеры смогут подать заявку на продвижение продукции АПК через павильоны за рубежом на платформе "Мой экспорт" уже в 2023 году, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Экспортеры российской продукции АПК смогут подавать заявки на продвижение своих товаров в демонстрационно-дегустационных павильонах за рубежом полностью в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт" уже в 2023 году", - сообщил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов на форуме "Дни ритейла в Сибири" в Новосибирске.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 14:00
РЭЦ: начался прием заявок экспортеров на компенсацию затрат сертификации
"Мы хотим, чтобы максимальное количество мер поддержки было доступно в "цифре", в полностью безбумажном виде, и активно движемся в этом направлении. Уже в следующем году экспортеры смогут подать заявку на продвижение своей продукции АПК через зарубежные павильоны на цифровой платформе "Мой экспорт". Если раньше компании подавали минимум 5 обязательных документов в бумажном виде, то теперь они будут подавать одну заявку в электронном виде, а все необходимые сведения мы будем получать автоматически по системе межведомственного электронного документооборота", - сказал вице-президент РЭЦ.
Солодов напомнил, что в этом году РЭЦ расширил программу продвижения АПК. Теперь у российских компаний появилась возможность бесплатно доставлять образцы продукции в павильоны АПК, а также получить бесплатное продвижение в местных торговых сетях и на маркетплейсах. Среди других бонусов программы – работа в социальных сетях с блогерами и поварами, поиск потенциальных партнеров, помощь в подготовке к размещению образцов и консультации по требованиям ввоза товаров в страну.
Сейчас демонстрационно-дегустационные павильоны открыты в четырех странах: в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме. В этом году также планируется открыть павильоны в Турции и Саудовской Аравии.
Подробнее о программе можно узнать на сайте центра.
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)Форум "Сделано в России"КитайРоссияЭкономика
 
 
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