Товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией вырос в 2,5 раза
Бабушкин: товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией вырос в 2,5 раза
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией по итогам восьми месяцев текущего года вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и превысил 48 миллионов долларов, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
В эти дни Астраханскую область посещает белорусская делегация во главе с премьер-министром страны Романом Головченко. На встречах, в частности, обсуждались промежуточные итоги трехлетнего плана сотрудничества, подписанного в декабре прошлого года во время визита Бабушкина в Белоруссию.
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"Для нашего региона Беларусь была и остается одним из ключевых партнеров. Много лет мы успешно развиваем партнерство в самых разных сферах... Объем товарооборота в текущем году демонстрирует положительную динамику. По итогам восьми месяцев он вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом и превысил 48 миллионов долларов", - написал губернатор в Telegram.
Кроме того, по его информации, за четыре месяца через грузовые терминалы астраханских портов было перевалено порядка 90 тысяч тонн грузов из Белоруссии. По данным Головченко, в планах - нарастить объем перевалки до 850 тысяч тонн в 2024 году. Отправка грузов из Белоруссии, в том числе, пиломатериалов, бумаги, химических изделий и удобрений, ведется в Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты через Астраханскую область по коридору "Север - Юг".
На встрече стороны также обсудили перспективные направления сотрудничества и подписали восемь соглашений в сфере сельского хозяйства, транспорта, торговли, науки и СМИ.