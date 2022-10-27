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Товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 27.10.2022
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Товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией вырос в 2,5 раза
Товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 27.10.2022
Товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией вырос в 2,5 раза
Товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией по итогам восьми месяцев текущего года вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и превысил 48 миллионов РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:44
2022-10-27T14:44
астраханская область
белоруссия
игорь бабушкин
роман головченко
экономика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией по итогам восьми месяцев текущего года вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и превысил 48 миллионов долларов, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.В эти дни Астраханскую область посещает белорусская делегация во главе с премьер-министром страны Романом Головченко. На встречах, в частности, обсуждались промежуточные итоги трехлетнего плана сотрудничества, подписанного в декабре прошлого года во время визита Бабушкина в Белоруссию."Для нашего региона Беларусь была и остается одним из ключевых партнеров. Много лет мы успешно развиваем партнерство в самых разных сферах... Объем товарооборота в текущем году демонстрирует положительную динамику. По итогам восьми месяцев он вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом и превысил 48 миллионов долларов", - написал губернатор в Telegram.Кроме того, по его информации, за четыре месяца через грузовые терминалы астраханских портов было перевалено порядка 90 тысяч тонн грузов из Белоруссии. По данным Головченко, в планах - нарастить объем перевалки до 850 тысяч тонн в 2024 году. Отправка грузов из Белоруссии, в том числе, пиломатериалов, бумаги, химических изделий и удобрений, ведется в Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты через Астраханскую область по коридору "Север - Юг".На встрече стороны также обсудили перспективные направления сотрудничества и подписали восемь соглашений в сфере сельского хозяйства, транспорта, торговли, науки и СМИ.
https://ria.ru/20221014/sanktsii-1823918386.html
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астраханская область
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астраханская область, белоруссия, игорь бабушкин, роман головченко, экономика
Астраханская область, Белоруссия, Игорь Бабушкин, Роман Головченко, Экономика
14:44 27.10.2022
 
Товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией вырос в 2,5 раза

Бабушкин: товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией вырос в 2,5 раза

© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Андрей Александров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией по итогам восьми месяцев текущего года вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и превысил 48 миллионов долларов, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
В эти дни Астраханскую область посещает белорусская делегация во главе с премьер-министром страны Романом Головченко. На встречах, в частности, обсуждались промежуточные итоги трехлетнего плана сотрудничества, подписанного в декабре прошлого года во время визита Бабушкина в Белоруссию.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 10:11
Путин заявил о росте товарооборота со странами СНГ
"Для нашего региона Беларусь была и остается одним из ключевых партнеров. Много лет мы успешно развиваем партнерство в самых разных сферах... Объем товарооборота в текущем году демонстрирует положительную динамику. По итогам восьми месяцев он вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом и превысил 48 миллионов долларов", - написал губернатор в Telegram.
Кроме того, по его информации, за четыре месяца через грузовые терминалы астраханских портов было перевалено порядка 90 тысяч тонн грузов из Белоруссии. По данным Головченко, в планах - нарастить объем перевалки до 850 тысяч тонн в 2024 году. Отправка грузов из Белоруссии, в том числе, пиломатериалов, бумаги, химических изделий и удобрений, ведется в Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты через Астраханскую область по коридору "Север - Юг".
На встрече стороны также обсудили перспективные направления сотрудничества и подписали восемь соглашений в сфере сельского хозяйства, транспорта, торговли, науки и СМИ.
Премьер-министр РФ М. Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 10:55Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Мишустин рассказал о товарообороте России и Белоруссии
 
Астраханская областьБелоруссияИгорь БабушкинРоман ГоловченкоЭкономика
 
 
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