https://ria.ru/20221027/tovarooborot-1827202593.html

Товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией вырос в 2,5 раза

Товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией вырос в 2,5 раза - РИА Новости, 27.10.2022

Товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией вырос в 2,5 раза

Товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией по итогам восьми месяцев текущего года вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и превысил 48 миллионов РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:44

2022-10-27T14:44

2022-10-27T14:44

астраханская область

белоруссия

игорь бабушкин

роман головченко

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 окт - РИА Новости. Товарооборот между Астраханской областью и Белоруссией по итогам восьми месяцев текущего года вырос в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и превысил 48 миллионов долларов, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.В эти дни Астраханскую область посещает белорусская делегация во главе с премьер-министром страны Романом Головченко. На встречах, в частности, обсуждались промежуточные итоги трехлетнего плана сотрудничества, подписанного в декабре прошлого года во время визита Бабушкина в Белоруссию."Для нашего региона Беларусь была и остается одним из ключевых партнеров. Много лет мы успешно развиваем партнерство в самых разных сферах... Объем товарооборота в текущем году демонстрирует положительную динамику. По итогам восьми месяцев он вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом и превысил 48 миллионов долларов", - написал губернатор в Telegram.Кроме того, по его информации, за четыре месяца через грузовые терминалы астраханских портов было перевалено порядка 90 тысяч тонн грузов из Белоруссии. По данным Головченко, в планах - нарастить объем перевалки до 850 тысяч тонн в 2024 году. Отправка грузов из Белоруссии, в том числе, пиломатериалов, бумаги, химических изделий и удобрений, ведется в Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты через Астраханскую область по коридору "Север - Юг".На встрече стороны также обсудили перспективные направления сотрудничества и подписали восемь соглашений в сфере сельского хозяйства, транспорта, торговли, науки и СМИ.

https://ria.ru/20221014/sanktsii-1823918386.html

https://ria.ru/20221004/mishustin-1821353310.html

астраханская область

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

астраханская область, белоруссия, игорь бабушкин, роман головченко, экономика