https://ria.ru/20221027/tnt-1827362597.html

ТНТ опроверг информацию о закрытии комедийных шоу

ТНТ опроверг информацию о закрытии комедийных шоу - РИА Новости, 27.10.2022

ТНТ опроверг информацию о закрытии комедийных шоу

Информация о приостановке комедийных шоу на ТНТ не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:57

2022-10-27T20:57

2022-10-27T20:57

россия

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тнт (телеканал)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Информация о приостановке комедийных шоу на ТНТ не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что съемки шоу "Comedy Баттл", "Импровизация" прекратились, а шоу закрылись."Информация о приостановке шоу не соответствует действительности. Наши ведущие комики остались в стране и никуда не уехали: Паша Воля, Миша Галустян, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец и другие", - говорится в сообщении.Отмечается, что съемки проектов идут полным ходом, 2023 год будет одним из сильнейших с точки зрения количества премьер, шоу, сериалов и реалити. Добавляется, что в пятницу канал все презентует на конференции для рекламодателей.

https://ria.ru/20221014/vgtrk-1824039909.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, телевидение, тнт (телеканал), общество