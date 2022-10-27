https://ria.ru/20221027/tnt-1827362597.html
ТНТ опроверг информацию о закрытии комедийных шоу
ТНТ опроверг информацию о закрытии комедийных шоу - РИА Новости, 27.10.2022
ТНТ опроверг информацию о закрытии комедийных шоу
Информация о приостановке комедийных шоу на ТНТ не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:57
2022-10-27T20:57
2022-10-27T20:57
россия
телевидение
тнт (телеканал)
общество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Информация о приостановке комедийных шоу на ТНТ не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что съемки шоу "Comedy Баттл", "Импровизация" прекратились, а шоу закрылись."Информация о приостановке шоу не соответствует действительности. Наши ведущие комики остались в стране и никуда не уехали: Паша Воля, Миша Галустян, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец и другие", - говорится в сообщении.Отмечается, что съемки проектов идут полным ходом, 2023 год будет одним из сильнейших с точки зрения количества премьер, шоу, сериалов и реалити. Добавляется, что в пятницу канал все презентует на конференции для рекламодателей.
https://ria.ru/20221014/vgtrk-1824039909.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, телевидение, тнт (телеканал), общество
Россия, Телевидение, ТНТ (телеканал), Общество
ТНТ опроверг информацию о закрытии комедийных шоу
ТНТ заявил, что информация о приостановке комедийных шоу не соответствует действительности
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Информация о приостановке комедийных шоу на ТНТ не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что съемки шоу "Comedy Баттл", "Импровизация" прекратились, а шоу закрылись.
"Информация о приостановке шоу не соответствует действительности. Наши ведущие комики остались в стране и никуда не уехали: Паша Воля, Миша Галустян, Тимур Батрутдинов
, Демис Карибидис, Марина Кравец
и другие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что съемки проектов идут полным ходом, 2023 год будет одним из сильнейших с точки зрения количества премьер, шоу, сериалов и реалити. Добавляется, что в пятницу канал все презентует на конференции для рекламодателей.