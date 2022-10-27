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ТНТ опроверг информацию о закрытии комедийных шоу - РИА Новости, 27.10.2022
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ТНТ опроверг информацию о закрытии комедийных шоу
ТНТ опроверг информацию о закрытии комедийных шоу - РИА Новости, 27.10.2022
ТНТ опроверг информацию о закрытии комедийных шоу
Информация о приостановке комедийных шоу на ТНТ не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:57
2022-10-27T20:57
россия
телевидение
тнт (телеканал)
общество
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Информация о приостановке комедийных шоу на ТНТ не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что съемки шоу "Comedy Баттл", "Импровизация" прекратились, а шоу закрылись."Информация о приостановке шоу не соответствует действительности. Наши ведущие комики остались в стране и никуда не уехали: Паша Воля, Миша Галустян, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец и другие", - говорится в сообщении.Отмечается, что съемки проектов идут полным ходом, 2023 год будет одним из сильнейших с точки зрения количества премьер, шоу, сериалов и реалити. Добавляется, что в пятницу канал все презентует на конференции для рекламодателей.
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россия, телевидение, тнт (телеканал), общество
Россия, Телевидение, ТНТ (телеканал), Общество
20:57 27.10.2022
 
ТНТ опроверг информацию о закрытии комедийных шоу

ТНТ заявил, что информация о приостановке комедийных шоу не соответствует действительности

© Fotolia / DegimagesТелевизор
Телевизор - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Fotolia / Degimages
Телевизор. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Информация о приостановке комедийных шоу на ТНТ не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что съемки шоу "Comedy Баттл", "Импровизация" прекратились, а шоу закрылись.
"Информация о приостановке шоу не соответствует действительности. Наши ведущие комики остались в стране и никуда не уехали: Паша Воля, Миша Галустян, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец и другие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что съемки проектов идут полным ходом, 2023 год будет одним из сильнейших с точки зрения количества премьер, шоу, сериалов и реалити. Добавляется, что в пятницу канал все презентует на конференции для рекламодателей.
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