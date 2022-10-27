https://ria.ru/20221027/terakt-1827094927.html
В МИД предположили, что теракт у посольства в Кабуле устроили боевики ИГ*
В МИД предположили, что теракт у посольства в Кабуле устроили боевики ИГ* - РИА Новости, 27.10.2022
В МИД предположили, что теракт у посольства в Кабуле устроили боевики ИГ*
Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил РИА Новости, что у российской стороны есть серьезные основания полагать, что боевики ИГ* были исполнителями... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:35
2022-10-27T09:35
2022-10-27T10:10
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олег сыромолотов
афганистан
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил РИА Новости, что у российской стороны есть серьезные основания полагать, что боевики ИГ* были исполнителями сентябрьского теракта у посольства РФ в Кабуле."У нас также есть серьезные основания полагать, что именно ИГИЛ* были исполнителями теракта у российского посольства в сентябре 2022 года в Кабуле, унесшего жизни двух его сотрудников и нескольких мирных жителей", - рассказал он.* Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
https://ria.ru/20211008/terakty-1753694112.html
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Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле
Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле
2022-10-27T09:35
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PT0M23S
РИА Новости
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в мире, россия, кабул (город), олег сыромолотов, афганистан
В мире, Россия, Кабул (город), Олег Сыромолотов, Афганистан
09:35 27.10.2022 (обновлено: 10:10 27.10.2022)
В МИД предположили, что теракт у посольства в Кабуле устроили боевики ИГ*
Замглавы МИД Сыромолотов: Россия полагает, что теракт у посольства в Кабуле совершило ИГ