https://ria.ru/20221027/terakt-1827094927.html

В МИД предположили, что теракт у посольства в Кабуле устроили боевики ИГ*

В МИД предположили, что теракт у посольства в Кабуле устроили боевики ИГ* - РИА Новости, 27.10.2022

В МИД предположили, что теракт у посольства в Кабуле устроили боевики ИГ*

Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил РИА Новости, что у российской стороны есть серьезные основания полагать, что боевики ИГ* были исполнителями... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T09:35

2022-10-27T09:35

2022-10-27T10:10

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кабул (город)

олег сыромолотов

афганистан

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил РИА Новости, что у российской стороны есть серьезные основания полагать, что боевики ИГ* были исполнителями сентябрьского теракта у посольства РФ в Кабуле."У нас также есть серьезные основания полагать, что именно ИГИЛ* были исполнителями теракта у российского посольства в сентябре 2022 года в Кабуле, унесшего жизни двух его сотрудников и нескольких мирных жителей", - рассказал он.* Террористическая организация, запрещенная на территории РоссииЧитайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20211008/terakty-1753694112.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле Кадры с места взрыва возле российского посольства в Кабуле 2022-10-27T09:35 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, кабул (город), олег сыромолотов, афганистан