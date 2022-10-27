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Большинство россиян доверяют центральным телеканалам, заявили во ВЦИОМ - РИА Новости, 27.10.2022
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Большинство россиян доверяют центральным телеканалам, заявили во ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют центральным телеканалам, заявили во ВЦИОМ - РИА Новости, 27.10.2022
Большинство россиян доверяют центральным телеканалам, заявили во ВЦИОМ
Более половины опрошенных россиян доверяют центральным телеканалам, заявил директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин в четверг на пленарном... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:28
2022-10-27T13:28
общество
кирилл родин
красноярск
вциом
россия
красноярский край
телевидение
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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Более половины опрошенных россиян доверяют центральным телеканалам, заявил директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин в четверг на пленарном заседании межрегионального форума СМИ "Енисей.РФ-2022" в Красноярске."Если выстраивать некоторый ранжир, то на первом месте у нас по доверию окажется центральное телевидение. 60% россиян говорят нам, что они доверяют именно этому источнику, 24% говорят, что сомневаются... Дальше у нас идет центральная пресса – 37% нам говорят о том, что доверяют центральной прессе. На третьем месте идет радио – 26% говорят, что они доверяют радио. Далее если мы переходим к местным источникам информации, то там у нас на первом месте идет региональное телевидение, но уже с меньшим уровнем доверия. 49% нам говорят, что доверяют местному телевидению... Региональная и местная пресса у нас на втором месте – 36 процентов. И региональное и местное радио – четверть аудитории", - сказал Родин.Он отметил, что россияне также испытывают больше доверия традиционным официальным каналам распространения информации нежели социальным сетям и каналам в мессенджерах. По словам Родина, 52% опрошенных социологами россиян активно потребляют информацию и через телеканалы, и через интернет. Этот показатель не меняется значительно в течение последних лет.Межрегиональный медиафорум "Енисей.РФ" - крупнейшая профессиональная площадка медиаотрасли Сибири, проводится в десятый раз. В Красноярске собрались представители медиа федерального центра, Красноярского края и других регионов. Тема форума в этом году – вызовы и новые возможности медиа.
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общество, кирилл родин, красноярск, вциом, россия, красноярский край, телевидение
Общество, Кирилл Родин, Красноярск, ВЦИОМ, Россия, Красноярский край, Телевидение
13:28 27.10.2022
 
Большинство россиян доверяют центральным телеканалам, заявили во ВЦИОМ

Эксперт ВЦИОМ Родин заявил, что 60% опрошенных россиян доверяют центральным телеканалам

© РИА Новости / Артём КоренюкПульт дистанционного управления
Пульт дистанционного управления - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Артём Коренюк
Пульт дистанционного управления. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Более половины опрошенных россиян доверяют центральным телеканалам, заявил директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин в четверг на пленарном заседании межрегионального форума СМИ "Енисей.РФ-2022" в Красноярске.
"Если выстраивать некоторый ранжир, то на первом месте у нас по доверию окажется центральное телевидение. 60% россиян говорят нам, что они доверяют именно этому источнику, 24% говорят, что сомневаются... Дальше у нас идет центральная пресса – 37% нам говорят о том, что доверяют центральной прессе. На третьем месте идет радио – 26% говорят, что они доверяют радио. Далее если мы переходим к местным источникам информации, то там у нас на первом месте идет региональное телевидение, но уже с меньшим уровнем доверия. 49% нам говорят, что доверяют местному телевидению... Региональная и местная пресса у нас на втором месте – 36 процентов. И региональное и местное радио – четверть аудитории", - сказал Родин.
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Он отметил, что россияне также испытывают больше доверия традиционным официальным каналам распространения информации нежели социальным сетям и каналам в мессенджерах. По словам Родина, 52% опрошенных социологами россиян активно потребляют информацию и через телеканалы, и через интернет. Этот показатель не меняется значительно в течение последних лет.
Межрегиональный медиафорум "Енисей.РФ" - крупнейшая профессиональная площадка медиаотрасли Сибири, проводится в десятый раз. В Красноярске собрались представители медиа федерального центра, Красноярского края и других регионов. Тема форума в этом году – вызовы и новые возможности медиа.
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