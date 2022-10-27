https://ria.ru/20221027/telekanaly-1827172178.html
Большинство россиян доверяют центральным телеканалам, заявили во ВЦИОМ
Большинство россиян доверяют центральным телеканалам, заявили во ВЦИОМ - РИА Новости, 27.10.2022
Большинство россиян доверяют центральным телеканалам, заявили во ВЦИОМ
Более половины опрошенных россиян доверяют центральным телеканалам, заявил директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин в четверг на пленарном... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T13:28
2022-10-27T13:28
2022-10-27T13:28
общество
кирилл родин
красноярск
вциом
россия
красноярский край
телевидение
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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Более половины опрошенных россиян доверяют центральным телеканалам, заявил директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин в четверг на пленарном заседании межрегионального форума СМИ "Енисей.РФ-2022" в Красноярске."Если выстраивать некоторый ранжир, то на первом месте у нас по доверию окажется центральное телевидение. 60% россиян говорят нам, что они доверяют именно этому источнику, 24% говорят, что сомневаются... Дальше у нас идет центральная пресса – 37% нам говорят о том, что доверяют центральной прессе. На третьем месте идет радио – 26% говорят, что они доверяют радио. Далее если мы переходим к местным источникам информации, то там у нас на первом месте идет региональное телевидение, но уже с меньшим уровнем доверия. 49% нам говорят, что доверяют местному телевидению... Региональная и местная пресса у нас на втором месте – 36 процентов. И региональное и местное радио – четверть аудитории", - сказал Родин.Он отметил, что россияне также испытывают больше доверия традиционным официальным каналам распространения информации нежели социальным сетям и каналам в мессенджерах. По словам Родина, 52% опрошенных социологами россиян активно потребляют информацию и через телеканалы, и через интернет. Этот показатель не меняется значительно в течение последних лет.Межрегиональный медиафорум "Енисей.РФ" - крупнейшая профессиональная площадка медиаотрасли Сибири, проводится в десятый раз. В Красноярске собрались представители медиа федерального центра, Красноярского края и других регионов. Тема форума в этом году – вызовы и новые возможности медиа.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кирилл родин, красноярск, вциом, россия, красноярский край, телевидение
Общество, Кирилл Родин, Красноярск, ВЦИОМ, Россия, Красноярский край, Телевидение
Большинство россиян доверяют центральным телеканалам, заявили во ВЦИОМ
Эксперт ВЦИОМ Родин заявил, что 60% опрошенных россиян доверяют центральным телеканалам
КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Более половины опрошенных россиян доверяют центральным телеканалам, заявил директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин в четверг на пленарном заседании межрегионального форума СМИ "Енисей.РФ-2022" в Красноярске.
"Если выстраивать некоторый ранжир, то на первом месте у нас по доверию окажется центральное телевидение. 60% россиян говорят нам, что они доверяют именно этому источнику, 24% говорят, что сомневаются... Дальше у нас идет центральная пресса – 37% нам говорят о том, что доверяют центральной прессе. На третьем месте идет радио – 26% говорят, что они доверяют радио. Далее если мы переходим к местным источникам информации, то там у нас на первом месте идет региональное телевидение, но уже с меньшим уровнем доверия. 49% нам говорят, что доверяют местному телевидению... Региональная и местная пресса у нас на втором месте – 36 процентов. И региональное и местное радио – четверть аудитории", - сказал Родин.
Он отметил, что россияне также испытывают больше доверия традиционным официальным каналам распространения информации нежели социальным сетям и каналам в мессенджерах. По словам Родина, 52% опрошенных социологами россиян активно потребляют информацию и через телеканалы, и через интернет. Этот показатель не меняется значительно в течение последних лет.
Межрегиональный медиафорум "Енисей.РФ" - крупнейшая профессиональная площадка медиаотрасли Сибири, проводится в десятый раз. В Красноярске собрались представители медиа федерального центра, Красноярского края
и других регионов. Тема форума в этом году – вызовы и новые возможности медиа.