https://ria.ru/20221027/telekanaly-1827172178.html

Большинство россиян доверяют центральным телеканалам, заявили во ВЦИОМ

Большинство россиян доверяют центральным телеканалам, заявили во ВЦИОМ - РИА Новости, 27.10.2022

Большинство россиян доверяют центральным телеканалам, заявили во ВЦИОМ

Более половины опрошенных россиян доверяют центральным телеканалам, заявил директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин в четверг на пленарном... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:28

2022-10-27T13:28

2022-10-27T13:28

общество

кирилл родин

красноярск

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красноярский край

телевидение

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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Более половины опрошенных россиян доверяют центральным телеканалам, заявил директор по работе с органами госвласти ВЦИОМ Кирилл Родин в четверг на пленарном заседании межрегионального форума СМИ "Енисей.РФ-2022" в Красноярске."Если выстраивать некоторый ранжир, то на первом месте у нас по доверию окажется центральное телевидение. 60% россиян говорят нам, что они доверяют именно этому источнику, 24% говорят, что сомневаются... Дальше у нас идет центральная пресса – 37% нам говорят о том, что доверяют центральной прессе. На третьем месте идет радио – 26% говорят, что они доверяют радио. Далее если мы переходим к местным источникам информации, то там у нас на первом месте идет региональное телевидение, но уже с меньшим уровнем доверия. 49% нам говорят, что доверяют местному телевидению... Региональная и местная пресса у нас на втором месте – 36 процентов. И региональное и местное радио – четверть аудитории", - сказал Родин.Он отметил, что россияне также испытывают больше доверия традиционным официальным каналам распространения информации нежели социальным сетям и каналам в мессенджерах. По словам Родина, 52% опрошенных социологами россиян активно потребляют информацию и через телеканалы, и через интернет. Этот показатель не меняется значительно в течение последних лет.Межрегиональный медиафорум "Енисей.РФ" - крупнейшая профессиональная площадка медиаотрасли Сибири, проводится в десятый раз. В Красноярске собрались представители медиа федерального центра, Красноярского края и других регионов. Тема форума в этом году – вызовы и новые возможности медиа.

https://ria.ru/20221014/vgtrk-1824039909.html

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Владимир Лаврентьев

общество, кирилл родин, красноярск, вциом, россия, красноярский край, телевидение