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Кибераналитик рассказал, можно ли прочитать удаленное из Telegram сообщение - РИА Новости, 27.10.2022
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Кибераналитик рассказал, можно ли прочитать удаленное из Telegram сообщение
Кибераналитик рассказал, можно ли прочитать удаленное из Telegram сообщение - РИА Новости, 27.10.2022
Кибераналитик рассказал, можно ли прочитать удаленное из Telegram сообщение
Мессенджер Telegram предоставляет своим пользователям возможность удалять сообщения как у себя, так и у собеседника, однако в некоторых случаях такое сообщение... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T03:15
2022-10-27T03:15
общество
технологии
россия
александр новиков
telegram (приложение)
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Мессенджер Telegram предоставляет своим пользователям возможность удалять сообщения как у себя, так и у собеседника, однако в некоторых случаях такое сообщение все равно можно прочитать, заявил агентству "Прайм" руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.Например, этого можно добиться путем перевода устройства в режим оффлайн до момента синхронизации чатов или переслав сообщение себе в "Сохраненные" (Saved Messages).Опасность заключается в доступе к персональным данным, пояснил он.
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общество, технологии, россия, александр новиков, telegram (приложение)
Общество, Технологии, Россия, Александр Новиков, Telegram (приложение)
03:15 27.10.2022
 
Кибераналитик рассказал, можно ли прочитать удаленное из Telegram сообщение

Кибераналитик Новиков: удаленное из Telegram сообщение можно с помощью режима оффлайн

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Мессенджер Telegram предоставляет своим пользователям возможность удалять сообщения как у себя, так и у собеседника, однако в некоторых случаях такое сообщение все равно можно прочитать, заявил агентству "Прайм" руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.
Например, этого можно добиться путем перевода устройства в режим оффлайн до момента синхронизации чатов или переслав сообщение себе в "Сохраненные" (Saved Messages).

"Кроме того, существуют сторонние приложения и плагины для десктопной версии Telegram, позволяющие сохранять все сообщения, включая удаленные. Однако использование подобных решений связано с рисками", — предупредил Новиков.

Опасность заключается в доступе к персональным данным, пояснил он.
Логотипы мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
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ОбществоТехнологииРоссияАлександр НовиковTelegram (приложение)
 
 
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