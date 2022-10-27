https://ria.ru/20221027/telegram-1827065986.html

Кибераналитик рассказал, можно ли прочитать удаленное из Telegram сообщение

Кибераналитик рассказал, можно ли прочитать удаленное из Telegram сообщение - РИА Новости, 27.10.2022

Кибераналитик рассказал, можно ли прочитать удаленное из Telegram сообщение

Мессенджер Telegram предоставляет своим пользователям возможность удалять сообщения как у себя, так и у собеседника, однако в некоторых случаях такое сообщение... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T03:15

2022-10-27T03:15

2022-10-27T03:15

общество

технологии

россия

александр новиков

telegram (приложение)

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Мессенджер Telegram предоставляет своим пользователям возможность удалять сообщения как у себя, так и у собеседника, однако в некоторых случаях такое сообщение все равно можно прочитать, заявил агентству "Прайм" руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.Например, этого можно добиться путем перевода устройства в режим оффлайн до момента синхронизации чатов или переслав сообщение себе в "Сохраненные" (Saved Messages).Опасность заключается в доступе к персональным данным, пояснил он.

https://ria.ru/20221022/messendzhery-1825835730.html

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2022

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общество, технологии, россия, александр новиков, telegram (приложение)