https://ria.ru/20221027/telegram-1827065986.html
Кибераналитик рассказал, можно ли прочитать удаленное из Telegram сообщение
Кибераналитик рассказал, можно ли прочитать удаленное из Telegram сообщение - РИА Новости, 27.10.2022
Кибераналитик рассказал, можно ли прочитать удаленное из Telegram сообщение
Мессенджер Telegram предоставляет своим пользователям возможность удалять сообщения как у себя, так и у собеседника, однако в некоторых случаях такое сообщение... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T03:15
2022-10-27T03:15
2022-10-27T03:15
общество
технологии
россия
александр новиков
telegram (приложение)
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Мессенджер Telegram предоставляет своим пользователям возможность удалять сообщения как у себя, так и у собеседника, однако в некоторых случаях такое сообщение все равно можно прочитать, заявил агентству "Прайм" руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков.Например, этого можно добиться путем перевода устройства в режим оффлайн до момента синхронизации чатов или переслав сообщение себе в "Сохраненные" (Saved Messages).Опасность заключается в доступе к персональным данным, пояснил он.
https://ria.ru/20221022/messendzhery-1825835730.html
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общество, технологии, россия, александр новиков, telegram (приложение)
Общество, Технологии, Россия, Александр Новиков, Telegram (приложение)
Кибераналитик рассказал, можно ли прочитать удаленное из Telegram сообщение
Кибераналитик Новиков: удаленное из Telegram сообщение можно с помощью режима оффлайн