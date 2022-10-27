https://ria.ru/20221027/tayvan-1827349658.html
Путин назвал Тайвань неотъемлемой частью Китая
Путин назвал Тайвань неотъемлемой частью Китая - РИА Новости, 27.10.2022
Путин назвал Тайвань неотъемлемой частью Китая
Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:06
2022-10-27T20:06
2022-10-27T20:18
в мире
тайвань
китай
сша
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией, заявил президент России Владимир Путин."Тайвань, без всяких сомнений, неотъемлемая часть Китайской Народной Республики. Мы всегда придерживались этой позиции, и она у нас не меняется", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, "все телодвижения провокационного характера", которые связаны с посещением Тайваня высшими должностными лицами США, в России воспринимаются как провокация.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221014/ssha-1823845807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, сша, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Тайвань, Китай, США, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
20:06 27.10.2022 (обновлено: 20:18 27.10.2022)
Путин назвал Тайвань неотъемлемой частью Китая
Путин назвал все визиты представителей США на Тайвань провокацией в адрес Китая
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Тайвань - неотъемлемая часть КНР, все телодвижения представителей США с визитами на остров являются провокацией, заявил президент России Владимир Путин.
"Тайвань, без всяких сомнений, неотъемлемая часть Китайской Народной Республики. Мы всегда придерживались этой позиции, и она у нас не меняется", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай". По его словам, "все телодвижения провокационного характера", которые связаны с посещением Тайваня высшими должностными лицами США, в России воспринимаются как провокация.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.