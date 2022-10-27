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В Минобороны КНР назвали тайваньский вопрос делом только китайского народа - РИА Новости, 27.10.2022
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В Минобороны КНР назвали тайваньский вопрос делом только китайского народа
В Минобороны КНР назвали тайваньский вопрос делом только китайского народа - РИА Новости, 27.10.2022
В Минобороны КНР назвали тайваньский вопрос делом только китайского народа
Пекин выступает против двойных стандартов Вашингтона в отношении тайваньского вопроса, любая попытка помешать воссоединению Китая с Тайванем непременно... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:51
2022-10-27T11:51
в мире
китай
тайвань
сша
минобороны китая
нато
нэнси пелоси
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ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Пекин выступает против двойных стандартов Вашингтона в отношении тайваньского вопроса, любая попытка помешать воссоединению Китая с Тайванем непременно провалится, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.Ранее комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, кредитных гарантий на военные закупки на сумму до 2 миллиардов долларов, а также присвоение статуса "основного союзника США вне НАТО"."В последнее время США непрерывно состряпывали связанные с Тайванем политические законопроекты, которые подрывают суверенитет Китая, доводя до предела усилия по использованию Тайваня для контроля над Китаем", - заявил Тань Кэфэй.Он отметил, что некоторые статьи принимаемых в США законопроектов, в частности, направлены на укрепление военных связей Тайбэя и Вашингтона, а также на поддержку так называемой "самообороны" Тайваня."Эти действия стали грубым вмешательством во внутренние дела Китая, они серьезно нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также серьезно нарушают политические обязательства США перед Китаем по тайваньскому вопросу", - добавил представитель ведомства.По его словам, страна, которая прекрасно знает, что "расколотая семья не продержится долго", некогда применявшая военную силу для защиты единства, когда вопрос касается суверенитета, единства и территориальной целостности других государств, "вновь и вновь нарушает свои обещания и ведет себя вседозволенно, это типичный образец двойных стандартов, мы решительно выступаем против этого и уже сделали США строгое представление"."Тайвань - это китайский Тайвань. Урегулирование тайваньского вопроса - личное дело китайского народа, и решать его должны сами китайцы. Мы призываем американскую сторону прекратить играть с огнем в тайваньском вопросе. Народно-освободительная армия Китая всегда была мощной силой, обеспечивающей защиту государственного суверенитета и территориальной целостности, и любая попытка помешать полному воссоединению Китая непременно провалится", - указал он.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20221027/tayvan-1827124614.html
https://ria.ru/20221016/tayvan-1824363189.html
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в мире, китай, тайвань, сша, минобороны китая, нато, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Минобороны Китая, НАТО, Нэнси Пелоси
11:51 27.10.2022
 
В Минобороны КНР назвали тайваньский вопрос делом только китайского народа

Минобороны КНР: любая попытка помешать воссоединению Китая с Тайванем провалится

© AP Photo / Vincent ThianМужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Vincent Thian
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Пекин выступает против двойных стандартов Вашингтона в отношении тайваньского вопроса, любая попытка помешать воссоединению Китая с Тайванем непременно провалится, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.
Ранее комитет сената США по иностранным делам одобрил законопроект, который предполагает выделение Тайваню 4,5 миллиарда долларов в течение четырех лет, кредитных гарантий на военные закупки на сумму до 2 миллиардов долларов, а также присвоение статуса "основного союзника США вне НАТО".
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"В последнее время США непрерывно состряпывали связанные с Тайванем политические законопроекты, которые подрывают суверенитет Китая, доводя до предела усилия по использованию Тайваня для контроля над Китаем", - заявил Тань Кэфэй.
Он отметил, что некоторые статьи принимаемых в США законопроектов, в частности, направлены на укрепление военных связей Тайбэя и Вашингтона, а также на поддержку так называемой "самообороны" Тайваня.
"Эти действия стали грубым вмешательством во внутренние дела Китая, они серьезно нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также серьезно нарушают политические обязательства США перед Китаем по тайваньскому вопросу", - добавил представитель ведомства.
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По его словам, страна, которая прекрасно знает, что "расколотая семья не продержится долго", некогда применявшая военную силу для защиты единства, когда вопрос касается суверенитета, единства и территориальной целостности других государств, "вновь и вновь нарушает свои обещания и ведет себя вседозволенно, это типичный образец двойных стандартов, мы решительно выступаем против этого и уже сделали США строгое представление".
"Тайвань - это китайский Тайвань. Урегулирование тайваньского вопроса - личное дело китайского народа, и решать его должны сами китайцы. Мы призываем американскую сторону прекратить играть с огнем в тайваньском вопросе. Народно-освободительная армия Китая всегда была мощной силой, обеспечивающей защиту государственного суверенитета и территориальной целостности, и любая попытка помешать полному воссоединению Китая непременно провалится", - указал он.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в начале августа. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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В миреКитайТайваньСШАМинобороны КитаяНАТОНэнси Пелоси
 
 
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