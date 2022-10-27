https://ria.ru/20221027/tayvan-1827124614.html

В МИД КНР прокомментировали слова Блинкена об изменении статуса-кво Тайваня

В МИД КНР прокомментировали слова Блинкена об изменении статуса-кво Тайваня - РИА Новости, 27.10.2022

В МИД КНР прокомментировали слова Блинкена об изменении статуса-кво Тайваня

Статус-кво в тайваньском вопросе стремятся изменить сепаратисты на Тайване и США, а не Китай, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:25

2022-10-27T11:25

2022-10-27T11:25

в мире

китай

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энтони блинкен

нэнси пелоси

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ПЕКИН, 27 окт – РИА Новости. Статус-кво в тайваньском вопросе стремятся изменить сепаратисты на Тайване и США, а не Китай, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на конференции Блумберг в Вашингтоне заявил, что пересмотр Китаем статус-кво по Тайваню должен вызывать беспокойство всего мира."Тайвань является частью Китая, и не Китай пытается изменить статус-кво, а Демократическая прогрессивная партия (правящая на Тайване политическая партия - ред.), ведущая сепаратистскую деятельность, и США, которые искажают и размывают принцип одного Китая", - сказала дипломат.Мао Нин подчеркнула, что Китай готов создать широкое пространство для мирного воссоединения, но никогда не оставит места для сепаратистской деятельности, нацеленной на независимость Тайваня.По словам Блинкена, "мир не желает видеть" никакого кризиса относительно Тайваня, поскольку от стабильности ситуации в Тайваньском проливе зависит 50% мирового потока контейнерных перевозок, а также поставки полупроводников и чипов на мировой рынок.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20221026/tayvan-1826992404.html

https://ria.ru/20221022/tayvan-1825860271.html

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тайвань

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, тайвань, сша, мид кнр, энтони блинкен, нэнси пелоси