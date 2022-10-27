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Пересмотр статус-кво по Тайваню должен вызывать беспокойство, заявили в США - РИА Новости, 27.10.2022
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Пересмотр статус-кво по Тайваню должен вызывать беспокойство, заявили в США
Пересмотр статус-кво по Тайваню должен вызывать беспокойство, заявили в США - РИА Новости, 27.10.2022
Пересмотр статус-кво по Тайваню должен вызывать беспокойство, заявили в США
Пересмотр Китаем статус-кво по Тайваню должен вызывать беспокойство всего мира, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на конференции... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T03:29
2022-10-27T03:29
в мире
энтони блинкен
нэнси пелоси
тайвань
китай
сша
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Пересмотр Китаем статус-кво по Тайваню должен вызывать беспокойство всего мира, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на конференции Блумберг в Вашингтоне."Фундаментальное изменение в Китае относительно статус-кво недопустимо. Это должно быть предметом беспокойства не только для Соединенных Штатов Америки, не только для стран в регионе, но и по всему миру", - сообщил он.По словам Блинкена, "мир не желает видеть" никакого кризиса относительно Тайваня, поскольку от стабильности ситуации в Тайваньском проливе зависит 50% мирового потока контейнерных перевозок, а также поставки полупроводников и чипов на мировой рынок.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20221022/tayvan-1825860271.html
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в мире, энтони блинкен, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша
В мире, Энтони Блинкен, Нэнси Пелоси, Тайвань, Китай, США
03:29 27.10.2022
 
Пересмотр статус-кво по Тайваню должен вызывать беспокойство, заявили в США

Блинкен: фундаментальное изменение в КНР относительно статус-кво по Тайваню недопустимо

© AP Photo / Andrew Harnik, PoolГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik, Pool
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Пересмотр Китаем статус-кво по Тайваню должен вызывать беспокойство всего мира, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на конференции Блумберг в Вашингтоне.
"Фундаментальное изменение в Китае относительно статус-кво недопустимо. Это должно быть предметом беспокойства не только для Соединенных Штатов Америки, не только для стран в регионе, но и по всему миру", - сообщил он.
Дом народных собраний в Пекине во время XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
22 октября, 09:55
Съезд КПК одобрил поправки о противодействии независимости Тайваня
По словам Блинкена, "мир не желает видеть" никакого кризиса относительно Тайваня, поскольку от стабильности ситуации в Тайваньском проливе зависит 50% мирового потока контейнерных перевозок, а также поставки полупроводников и чипов на мировой рынок.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Военнослужащий армии Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 16:46
США делают из Тайваня анти-Китай по примеру Украины, заявил эксперт
 
В миреЭнтони БлинкенНэнси ПелосиТайваньКитайСША
 
 
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