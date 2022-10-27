https://ria.ru/20221027/tayvan-1827073588.html

Пересмотр статус-кво по Тайваню должен вызывать беспокойство, заявили в США

Пересмотр статус-кво по Тайваню должен вызывать беспокойство, заявили в США - РИА Новости, 27.10.2022

Пересмотр статус-кво по Тайваню должен вызывать беспокойство, заявили в США

Пересмотр Китаем статус-кво по Тайваню должен вызывать беспокойство всего мира, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на конференции... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T03:29

2022-10-27T03:29

2022-10-27T03:29

в мире

энтони блинкен

нэнси пелоси

тайвань

китай

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807478819_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2999bb70dfffd3dc0c37e55929f43b39.jpg

ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Пересмотр Китаем статус-кво по Тайваню должен вызывать беспокойство всего мира, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на конференции Блумберг в Вашингтоне."Фундаментальное изменение в Китае относительно статус-кво недопустимо. Это должно быть предметом беспокойства не только для Соединенных Штатов Америки, не только для стран в регионе, но и по всему миру", - сообщил он.По словам Блинкена, "мир не желает видеть" никакого кризиса относительно Тайваня, поскольку от стабильности ситуации в Тайваньском проливе зависит 50% мирового потока контейнерных перевозок, а также поставки полупроводников и чипов на мировой рынок.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил этот визит, увидев в таком шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221022/tayvan-1825860271.html

https://ria.ru/20221021/tayvan-1825733517.html

тайвань

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, энтони блинкен, нэнси пелоси, тайвань, китай, сша