https://ria.ru/20221027/svyaz-1827085198.html

Российские операторы связи опасаются новых расходов на защиту от терроризма

Российские операторы связи опасаются новых расходов на защиту от терроризма - РИА Новости, 27.10.2022

Российские операторы связи опасаются новых расходов на защиту от терроризма

Операторы связи России раскритиковали инициативу Минцифры, согласно которой требования антитеррористической защиты могут распространяться не только на... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T08:44

2022-10-27T08:44

2022-10-27T08:44

технологии

россия

вымпелком

мтс

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Операторы связи России раскритиковали инициативу Минцифры, согласно которой требования антитеррористической защиты могут распространяться не только на подведомственные ему организации, но и на все объекты связи, что может повлечь за собой увеличение расходов компаний телекоммуникационного сектора, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на отзывы МТС и "Вымпелкома" на разработанный министерством проект.Разработанный Минцифры проект постановления правительства, в котором обновляются требования аналогичного документа 2014 года по антитеррористической защите объектов, относящихся к сфере деятельности министерства, был опубликован 3 октября. Он предполагает охранные мероприятия, внедрение пропускной системы, системы видеонаблюдения, тревожной сигнализации, упорядочение внутренних правил по реагированию на поступившие угрозы и другие меры по антитеррористической защите узлов связи, напоминает газета.По данным издания, в МТС и "Вымпелкоме" считают, что проект распространяет требования не только на Минцифры, Роскомнадзор и подведомственные им организации, но и на все объекты, "относящиеся к сфере их деятельности", то есть на сети связи операторов. По мнению операторов, такое расширение необоснованно и должно касаться только тех объектов, которые могут использоваться Минцифры для государственных нужд. Компании уточняют, что в проекте объекты, подлежащие защите, разделяются на категории в зависимости от степени угрозы террористических актов и их возможных последствий, что может привести к новым расходам, пишет газета.Так, если объект в соответствии с новой системой отнесен к первой категории, для обеспечения его защиты нужно организовать вооруженную охрану. Она стоит около 5 миллионов рублей в год при привлечении ЧОПа, отмечают в "Вымпелкоме". Если объект требует охранников, но без оружия, это потребует 1 миллион рублей в год, если речь идет о пультовой охране — 84 тысячи рублей в год, отмечают в компании. "Сети операторов состоят из тысяч объектов, и затраты будут существенными, что нецелесообразно ни с точки зрения эффекта, ни с точки зрения ситуации, связанной с удорожанием стоимости оборудования и работ из-за санкций", - приводит газета комментарий оператора.Издание добавляет, что, согласно новым требованиям, объекты, относящиеся к сфере деятельности Минцифры, должны также информировать охранную организацию и уполномоченные органы об обнаружении подозрительных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), транспортных средств, предметов, почтовой корреспонденции и других угрозах совершения на объекте террористического акта. Но операторы связи не располагают средствами и компетенциями для обнаружения БПЛА, подчеркивают в МТС и "Вымпелкоме".В Минцифры газете заявили, что предложения операторов "частично учтены", а скорректированная редакция проекта будет направлена на согласование в ФСБ, Росгвардию, Национальный антитеррористический комитет и Минэкономразвития.

https://ria.ru/20221026/turizm-1826801123.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, вымпелком, мтс, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество