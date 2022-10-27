https://ria.ru/20221027/svo-1827081710.html
Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов за 13 минут
Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов за 13 минут - РИА Новости, 27.10.2022
Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов за 13 минут
Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов за 13 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T07:56
2022-10-27T07:56
2022-10-27T07:56
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
кировский район
сцкк
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов за 13 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По информации ведомства, спустя 13 минут – в 7.35 – украинские военные выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка еще пять снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
кировский район
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, происшествия, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Кировский район, СЦКК, Происшествия, Россия, Украина
Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов за 13 минут
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку девять снарядов за 13 минут