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Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов за 13 минут

Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов за 13 минут - РИА Новости, 27.10.2022

Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов за 13 минут

Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов за 13 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T07:56

2022-10-27T07:56

2022-10-27T07:56

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

кировский район

сцкк

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку девять снарядов за 13 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По информации ведомства, спустя 13 минут – в 7.35 – украинские военные выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка еще пять снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

кировский район

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в мире, донецк, донецкая народная республика, кировский район, сцкк, происшествия, россия, украина