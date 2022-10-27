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Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 27.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/svo-1827081558.html
Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье
Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье - РИА Новости, 27.10.2022
Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье
Объект инфраструктуры поврежден в результате ночного обстрела в окрестностях подконтрольного Киеву Запорожья, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T07:54
2022-10-27T07:56
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в результате ночного обстрела в окрестностях подконтрольного Киеву Запорожья, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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в мире, жкх, киев, запорожье, россия, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Киев, Запорожье, Россия, Вооруженные силы РФ, Происшествия
07:54 27.10.2022 (обновлено: 07:56 27.10.2022)
 
Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры в Запорожье

Глава подконтрольного Киеву Запорожья Старух сообщил о повреждении объекта инфраструктуры

© Fotolia / MarinaВид на Запорожье
Вид на Запорожье - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Fotolia / Marina
Вид на Запорожье. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в результате ночного обстрела в окрестностях подконтрольного Киеву Запорожья, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Ночью враг атаковал окрестности областного центра. Разрушениям подвергся объект инфраструктуры. Возник пожар", - написал Старух в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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