https://ria.ru/20221027/svo-1827080403.html

Военный из ЛНР рассказал, как кормили в украинском плену

Военный из ЛНР рассказал, как кормили в украинском плену - РИА Новости, 27.10.2022

Военный из ЛНР рассказал, как кормили в украинском плену

Освобожденный из украинского плена военный из ЛНР Михаил Янко рассказал РИА Новости, как кормили в украинском лагере для военнопленных "Запад-1", где он работал РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T07:21

2022-10-27T07:21

2022-10-27T07:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90408/67/904086779_0:414:3872:2592_1920x0_80_0_0_c96c37f86e5de42baa850fac41364578.jpg

ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Освобожденный из украинского плена военный из ЛНР Михаил Янко рассказал РИА Новости, как кормили в украинском лагере для военнопленных "Запад-1", где он работал в столовой."На завтрак давали жидкую кашу, по большей части была вода, мало крупы самой… На 70 человек, сколько говорили – это 10 мисок литровых крупы и шесть или семь ведер 10-литровых воды", – сказал он.По его словам, на обед был "жидкий суп": "На 70 человек пятилитровое ведро картошки, четыре литровых миски крупы". На второе блюдо – 270 граммов картофельного пюре"В картошке был кусочек, как было написано на бумаге, 27 граммов – кусочек мяса. И соус – ложка одна", – вспоминает Янко.Ужин состоял из картошки и куска рыбы примерно в 50 граммов. При каждом приеме пиши давали четверть 550-граммовой буханки хлеба, который пекли сами пленные."Постоянно при раздаче стоял над нами надсмотрщик, чтобы мы лишнего и больше не положили в пайку", – добавил Михаил.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, луганская народная республика