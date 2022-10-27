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Военный из ЛНР рассказал, как кормили в украинском плену - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/svo-1827080403.html
Военный из ЛНР рассказал, как кормили в украинском плену
Военный из ЛНР рассказал, как кормили в украинском плену - РИА Новости, 27.10.2022
Военный из ЛНР рассказал, как кормили в украинском плену
Освобожденный из украинского плена военный из ЛНР Михаил Янко рассказал РИА Новости, как кормили в украинском лагере для военнопленных "Запад-1", где он работал РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T07:21
2022-10-27T07:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Освобожденный из украинского плена военный из ЛНР Михаил Янко рассказал РИА Новости, как кормили в украинском лагере для военнопленных "Запад-1", где он работал в столовой."На завтрак давали жидкую кашу, по большей части была вода, мало крупы самой… На 70 человек, сколько говорили – это 10 мисок литровых крупы и шесть или семь ведер 10-литровых воды", – сказал он.По его словам, на обед был "жидкий суп": "На 70 человек пятилитровое ведро картошки, четыре литровых миски крупы". На второе блюдо – 270 граммов картофельного пюре"В картошке был кусочек, как было написано на бумаге, 27 граммов – кусочек мяса. И соус – ложка одна", – вспоминает Янко.Ужин состоял из картошки и куска рыбы примерно в 50 граммов. При каждом приеме пиши давали четверть 550-граммовой буханки хлеба, который пекли сами пленные."Постоянно при раздаче стоял над нами надсмотрщик, чтобы мы лишнего и больше не положили в пайку", – добавил Михаил.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Луганская Народная Республика
07:21 27.10.2022
 
Военный из ЛНР рассказал, как кормили в украинском плену

Освобожденный военный ЛНР рассказал о скудном рационе в украинском плену

© Fotolia / Matthew LettrichЧеловек за решеткой
Человек за решеткой - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Fotolia / Matthew Lettrich
Человек за решеткой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Освобожденный из украинского плена военный из ЛНР Михаил Янко рассказал РИА Новости, как кормили в украинском лагере для военнопленных "Запад-1", где он работал в столовой.
"На завтрак давали жидкую кашу, по большей части была вода, мало крупы самой… На 70 человек, сколько говорили – это 10 мисок литровых крупы и шесть или семь ведер 10-литровых воды", – сказал он.
По его словам, на обед был "жидкий суп": "На 70 человек пятилитровое ведро картошки, четыре литровых миски крупы". На второе блюдо – 270 граммов картофельного пюре
"В картошке был кусочек, как было написано на бумаге, 27 граммов – кусочек мяса. И соус – ложка одна", – вспоминает Янко.
"Салат – меньше столовой ложки. Салат был из капусты, морковки, лука, зелени, салата, это поначалу, пока была зелень, потом зелень заменили на свеклу… Сахар должен был быть, но управляющие сами говорили, что военнопленным необязательно и сахар дорогой", – добавил он.
Ужин состоял из картошки и куска рыбы примерно в 50 граммов. При каждом приеме пиши давали четверть 550-граммовой буханки хлеба, который пекли сами пленные.
"Постоянно при раздаче стоял над нами надсмотрщик, чтобы мы лишнего и больше не положили в пайку", – добавил Михаил.
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