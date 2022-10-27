https://ria.ru/20221027/svo-1827077760.html

Очевидец рассказал, как солдаты ВСУ натравливали на пленных собаку

Очевидец рассказал, как солдаты ВСУ натравливали на пленных собаку - РИА Новости, 27.10.2022

Очевидец рассказал, как солдаты ВСУ натравливали на пленных собаку

Украинские военнослужащие натравили на пленных военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики собаку с целью повредить гениталии, рассказал РИА... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T06:20

2022-10-27T06:20

2022-10-27T09:54

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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Украинские военнослужащие натравили на пленных военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики собаку с целью повредить гениталии, рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена фельдшер-санитар Александр Чупра."Начали морально нас убивать, что сейчас кого-то из нас на расстрел поведут и при этом опять же начинают бить. Нас просто выкидывали из машин и ставили на колени, чтобы широко стояли колени. Начинают подводить к нам собаку, и разрезали нам штаны. Извиняюсь за выражение, яйца чтобы висели. Подпускают собаку и говорят ей: "Откусывай". Сначала моему сослуживцу, после мне" - рассказал военнослужащий.Собеседник агентства сообщил, что его подразделение попало в плен к войскам Киева 2 августа между селами Триполье и Яковлевка в ДНР. По его словам, с этого момента пленных постоянно избивали, пытали и угрожали изувечить или расстрелять. Чупра рассказал, что вскоре к нему и его сослуживцу привезли еще четверых бойцов из его подразделения Народной милиции, которых войска Киева угрожали ранее расстрелять.Со слов собеседника агентства, собака не тронула пленных, и тогда их снова избили."Собака в тот момент просто подбегала, гавкала на нас. К кому она не подходила, тех (украинские военные) просто начинали избивать" - рассказал освобожденный из плена.Ранее РИА Новости сообщали, что группа, в которой был Чупра, попала в окружение и после ожесточенного боя оказалась в плену украинских силовиков. Солдаты Киева убили раненых военнослужащих Народной милиции ЛНР, остальных забрали в плен.

https://ria.ru/20221027/svo-1827074563.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Освобожденный из плена ВСУ солдат о психологических пытках и травле собакой Освобожденный из плена ВСУ солдат о психологических пытках и травле собакой 2022-10-27T06:20 true PT1M27S

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