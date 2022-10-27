https://ria.ru/20221027/svo-1827077544.html

Украинские войска за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов ДНР

Украинские войска за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 27.10.2022

Украинские войска за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов ДНР

Украинские войска за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, включая Зайцево и Макеевку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T06:08

2022-10-27T06:08

2022-10-27T06:08

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

россия

украина

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, включая Зайцево и Макеевку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что обстрелам украинских войск подверглись Каштановое, Макеевка, Зайцево, Гольмовский и Минеральное.По Каштановому украинские войска выпустили 4 снаряда калибром 155 миллиметров, по Макеевке выпущено 3 снаряда того же калибра, по Зайцево - 4 снаряда калибром 152 миллиметра.Украинские войска выпустили также 5 снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому и 4 снаряда калибром 155 миллиметров по Минеральному.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221027/svo-1827071828.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

макеевка

донецкая народная республика

россия

украина

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в мире, зайцево, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина, происшествия