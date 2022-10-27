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Украинские войска за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/svo-1827077544.html
Украинские войска за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов ДНР
Украинские войска за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 27.10.2022
Украинские войска за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов ДНР
Украинские войска за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, включая Зайцево и Макеевку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T06:08
2022-10-27T06:08
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
россия
украина
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, включая Зайцево и Макеевку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что обстрелам украинских войск подверглись Каштановое, Макеевка, Зайцево, Гольмовский и Минеральное.По Каштановому украинские войска выпустили 4 снаряда калибром 155 миллиметров, по Макеевке выпущено 3 снаряда того же калибра, по Зайцево - 4 снаряда калибром 152 миллиметра.Украинские войска выпустили также 5 снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому и 4 снаряда калибром 155 миллиметров по Минеральному.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221027/svo-1827071828.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
зайцево
макеевка
донецкая народная республика
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в мире, зайцево, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Украина, Происшествия
06:08 27.10.2022
 
Украинские войска за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут обстреляли пять населенных пунктов в ДНР, включая Зайцево и Макеевку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что обстрелам украинских войск подверглись Каштановое, Макеевка, Зайцево, Гольмовский и Минеральное.
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По Каштановому украинские войска выпустили 4 снаряда калибром 155 миллиметров, по Макеевке выпущено 3 снаряда того же калибра, по Зайцево - 4 снаряда калибром 152 миллиметра.
Украинские войска выпустили также 5 снарядов калибром 152 миллиметра по Гольмовскому и 4 снаряда калибром 155 миллиметров по Минеральному.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияУкраинаПроисшествия
 
 
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