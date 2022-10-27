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Власти Херсона рассказали, когда население города сможет вернуться обратно - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/svo-1827077408.html
Власти Херсона рассказали, когда население города сможет вернуться обратно
Власти Херсона рассказали, когда население города сможет вернуться обратно - РИА Новости, 27.10.2022
Власти Херсона рассказали, когда население города сможет вернуться обратно
Население правобережной части Херсонской области сможет вернуться обратно после того, как линия фронта будет отодвинута, сообщил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T06:05
2022-10-27T06:09
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
владимир сальдо
херсонская область
херсон
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Население правобережной части Херсонской области сможет вернуться обратно после того, как линия фронта будет отодвинута, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Основная часть мероприятий по вывозу населения уже проведена, при этом мы продолжаем и дальше помогать людям. Переезд — это прежде всего вынужденная мера для их безопасности. Мы спасаем граждан Российской Федерации, чтобы они не стали жертвами обстрелов. Это все временно. После отодвигания линии фронта все желающие смогут вернуться обратно", — уточнил Стремоусов.По его словам, люди переезжают добровольно, принудительной эвакуации не проводилось. При этом большинство из тех, кто желал переехать, уже покинули правобережную часть области, заключил собеседник агентства.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на другой части области или же едут в другие регионы России.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221027/svo-1827076211.html
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кирилл стремоусов, владимир сальдо, херсонская область , херсон, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Херсонская область , Херсон, Россия, Украина
06:05 27.10.2022 (обновлено: 06:09 27.10.2022)
 
Власти Херсона рассказали, когда население города сможет вернуться обратно

Стремоусов: население Херсона сможет вернуться обратно после отодвигания линии фронта

© РИА Новости / Мария МарикянЖители Херсона эвакуируются на катере по Днепру
Жители Херсона эвакуируются на катере по Днепру - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Жители Херсона эвакуируются на катере по Днепру. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Население правобережной части Херсонской области сможет вернуться обратно после того, как линия фронта будет отодвинута, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Основная часть мероприятий по вывозу населения уже проведена, при этом мы продолжаем и дальше помогать людям. Переезд — это прежде всего вынужденная мера для их безопасности. Мы спасаем граждан Российской Федерации, чтобы они не стали жертвами обстрелов. Это все временно. После отодвигания линии фронта все желающие смогут вернуться обратно", — уточнил Стремоусов.
Понтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 05:10Специальная военная операция на Украине
Власти Херсонской области сообщили о перемещении администрации региона
По его словам, люди переезжают добровольно, принудительной эвакуации не проводилось. При этом большинство из тех, кто желал переехать, уже покинули правобережную часть области, заключил собеседник агентства.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на другой части области или же едут в другие регионы России.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовВладимир СальдоХерсонская областьХерсонРоссияУкраина
 
 
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