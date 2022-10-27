https://ria.ru/20221027/svo-1827077408.html
Власти Херсона рассказали, когда население города сможет вернуться обратно
Власти Херсона рассказали, когда население города сможет вернуться обратно - РИА Новости, 27.10.2022
Власти Херсона рассказали, когда население города сможет вернуться обратно
Население правобережной части Херсонской области сможет вернуться обратно после того, как линия фронта будет отодвинута, сообщил РИА Новости заместитель главы... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T06:05
2022-10-27T06:05
2022-10-27T06:09
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
владимир сальдо
херсонская область
херсон
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Население правобережной части Херсонской области сможет вернуться обратно после того, как линия фронта будет отодвинута, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Основная часть мероприятий по вывозу населения уже проведена, при этом мы продолжаем и дальше помогать людям. Переезд — это прежде всего вынужденная мера для их безопасности. Мы спасаем граждан Российской Федерации, чтобы они не стали жертвами обстрелов. Это все временно. После отодвигания линии фронта все желающие смогут вернуться обратно", — уточнил Стремоусов.По его словам, люди переезжают добровольно, принудительной эвакуации не проводилось. При этом большинство из тех, кто желал переехать, уже покинули правобережную часть области, заключил собеседник агентства.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на другой части области или же едут в другие регионы России.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221027/svo-1827076211.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кирилл стремоусов, владимир сальдо, херсонская область , херсон, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Херсонская область , Херсон, Россия, Украина
06:05 27.10.2022 (обновлено: 06:09 27.10.2022)
Власти Херсона рассказали, когда население города сможет вернуться обратно
Стремоусов: население Херсона сможет вернуться обратно после отодвигания линии фронта
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Население правобережной части Херсонской области сможет вернуться обратно после того, как линия фронта будет отодвинута, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Основная часть мероприятий по вывозу населения уже проведена, при этом мы продолжаем и дальше помогать людям. Переезд — это прежде всего вынужденная мера для их безопасности. Мы спасаем граждан Российской Федерации, чтобы они не стали жертвами обстрелов. Это все временно. После отодвигания линии фронта все желающие смогут вернуться обратно", — уточнил Стремоусов.
По его словам, люди переезжают добровольно, принудительной эвакуации не проводилось. При этом большинство из тех, кто желал переехать, уже покинули правобережную часть области, заключил собеседник агентства.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на другой части области или же едут в другие регионы России.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.