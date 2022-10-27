https://ria.ru/20221027/svo-1827076776.html

Бывший пленный рассказал о массированном ударе по Киеву

Бывший пленный рассказал о массированном ударе по Киеву - РИА Новости, 27.10.2022

Бывший пленный рассказал о массированном ударе по Киеву

Массированный удар по Украине после теракта на Крымском мосту привел к отключению электричества в тюрьме с военнопленными, предположительно, под Киевом, а... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T05:36

2022-10-27T05:36

2022-10-27T06:35

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Массированный удар по Украине после теракта на Крымском мосту привел к отключению электричества в тюрьме с военнопленными, предположительно, под Киевом, а надзиратели укрывались в подвале, рассказал вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин."Было слышно, как работает сирена, и начались несколько прилетов, удары, слышно было, что прилетало: то ли ракеты, то ли снаряды большие, что-то крупное... Первый раз, когда ТЭЦ влупили, тогда у нас свет мигнул, потух на время, и воды потом не было целый день", – сказал военный.В камере, где содержались военнопленные, не было туалета. В углу стояли несколько канистр, которые выносили во время похода в столовую.Он добавил, что почти каждое утро с 10 октября работала сирена, а охранники перестали ездить домой и сами оставались в подвале, говоря: "Мы лучше в подвале посидим… чтобы не ехать, под обстрелы не попасть".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, жкх, киев, украина