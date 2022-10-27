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Бывший пленный рассказал о массированном ударе по Киеву
Бывший пленный рассказал о массированном ударе по Киеву - РИА Новости, 27.10.2022
Бывший пленный рассказал о массированном ударе по Киеву
Массированный удар по Украине после теракта на Крымском мосту привел к отключению электричества в тюрьме с военнопленными, предположительно, под Киевом, а... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T05:36
2022-10-27T05:36
2022-10-27T06:35
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ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Массированный удар по Украине после теракта на Крымском мосту привел к отключению электричества в тюрьме с военнопленными, предположительно, под Киевом, а надзиратели укрывались в подвале, рассказал вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин."Было слышно, как работает сирена, и начались несколько прилетов, удары, слышно было, что прилетало: то ли ракеты, то ли снаряды большие, что-то крупное... Первый раз, когда ТЭЦ влупили, тогда у нас свет мигнул, потух на время, и воды потом не было целый день", – сказал военный.В камере, где содержались военнопленные, не было туалета. В углу стояли несколько канистр, которые выносили во время похода в столовую.Он добавил, что почти каждое утро с 10 октября работала сирена, а охранники перестали ездить домой и сами оставались в подвале, говоря: "Мы лучше в подвале посидим… чтобы не ехать, под обстрелы не попасть".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране. Владимир Зеленский 18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, жкх, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Киев, Украина
05:36 27.10.2022 (обновлено: 06:35 27.10.2022)
Бывший пленный рассказал о массированном ударе по Киеву
Сержант Шалыгин: удар по Киеву привел к отключению электричества в тюрьме с военнопленными
ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Массированный удар по Украине после теракта на Крымском мосту привел к отключению электричества в тюрьме с военнопленными, предположительно, под Киевом, а надзиратели укрывались в подвале, рассказал вернувшийся из украинского плена сержант из ДНР Алексей Шалыгин.
"Было слышно, как работает сирена, и начались несколько прилетов, удары, слышно было, что прилетало: то ли ракеты, то ли снаряды большие, что-то крупное... Первый раз, когда ТЭЦ влупили, тогда у нас свет мигнул, потух на время, и воды потом не было целый день", – сказал военный.
В камере, где содержались военнопленные, не было туалета. В углу стояли несколько канистр, которые выносили во время похода в столовую.
"Они (надзиратели - ред.) пришли: выносите канистры. А дальше, говорит, воды нет, вы остались без воды, терпите, как можете", – рассказал Шалыгин.
Он добавил, что почти каждое утро с 10 октября работала сирена, а охранники перестали ездить домой и сами оставались в подвале, говоря: "Мы лучше в подвале посидим… чтобы не ехать, под обстрелы не попасть".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ
начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова
и Киева до Львова
и Ивано-Франковска
. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда – по всей стране. Владимир Зеленский
18 октября заявил, что на Украине разрушены 30% электростанций, что привело к массовым отключениям электроэнергии.