https://ria.ru/20221027/svo-1827076658.html
ВСУ выпустили девять снарядов по Александровке и Пантелеймоновке в ДНР
ВСУ выпустили девять снарядов по Александровке и Пантелеймоновке в ДНР - РИА Новости, 27.10.2022
ВСУ выпустили девять снарядов по Александровке и Пантелеймоновке в ДНР
Украинские войска выпустили 4 снаряда калибром 152 миллиметра по Александровке и 5 снарядов того же калибра по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T05:25
2022-10-27T05:25
2022-10-27T05:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 4 снаряда калибром 152 миллиметра по Александровке и 5 снарядов того же калибра по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 04:38 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра; 04:40 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ выпустили девять снарядов по Александровке и Пантелеймоновке в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли по Александровку и Пантелеймоновку