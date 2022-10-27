https://ria.ru/20221027/svo-1827076658.html

ВСУ выпустили девять снарядов по Александровке и Пантелеймоновке в ДНР

ВСУ выпустили девять снарядов по Александровке и Пантелеймоновке в ДНР - РИА Новости, 27.10.2022

ВСУ выпустили девять снарядов по Александровке и Пантелеймоновке в ДНР

Украинские войска выпустили 4 снаряда калибром 152 миллиметра по Александровке и 5 снарядов того же калибра по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили в... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T05:25

2022-10-27T05:25

2022-10-27T05:25

специальная военная операция на украине

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сцкк

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 4 снаряда калибром 152 миллиметра по Александровке и 5 снарядов того же калибра по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 04:38 - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Александровка: выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра; 04:40 - населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, россия, происшествия