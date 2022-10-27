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Власти Херсонской области сообщили о перемещении администрации региона - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/svo-1827076211.html
Власти Херсонской области сообщили о перемещении администрации региона
Власти Херсонской области сообщили о перемещении администрации региона - РИА Новости, 27.10.2022
Власти Херсонской области сообщили о перемещении администрации региона
Администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть, все задачи, стоящие по обеспечению жизнедеятельности региона, выполняются, сообщил... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T05:10
2022-10-27T06:33
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
владимир сальдо
херсонская область
херсон
россия
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть, все задачи, стоящие по обеспечению жизнедеятельности региона, выполняются, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов."Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются", — сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, также не прекращается снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты. Городские службы работают в специальном режиме.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на другой части области или же едут в другие регионы России.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221027/svo-1827070970.html
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херсонская область
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кирилл стремоусов, владимир сальдо, херсонская область , херсон, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Херсонская область , Херсон, Россия, Украина, В мире
05:10 27.10.2022 (обновлено: 06:33 27.10.2022)
 
Власти Херсонской области сообщили о перемещении администрации региона

Стремоусов: администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПонтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны РФ
Понтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны РФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Понтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть, все задачи, стоящие по обеспечению жизнедеятельности региона, выполняются, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются", — сказал РИА Новости Стремоусов.
Херсон - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 02:06Специальная военная операция на Украине
Признаков подготовки Киева к наступлению на Херсон нет, заявил Стремоусов
По его словам, также не прекращается снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты. Городские службы работают в специальном режиме.
"Выплаты зарплат оставшимся бюджетникам, пенсий и соцпособий продолжаются. Херсон готов к отопительному сезону", — заключил Стремоусов.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на другой части области или же едут в другие регионы России.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеКирилл СтремоусовВладимир СальдоХерсонская областьХерсонРоссияУкраинаВ мире
 
 
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