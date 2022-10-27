05:10 27.10.2022 (обновлено: 06:33 27.10.2022)
Власти Херсонской области сообщили о перемещении администрации региона
Стремоусов: администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть
© РИА Новости / Перейти в медиабанкПонтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны РФ
Понтонная переправа через Днепр, организованная Министерством обороны РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Администрация Херсонской области перемещена на левобережную часть, все задачи, стоящие по обеспечению жизнедеятельности региона, выполняются, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Администрация Херсонской области перемещена из Херсона на левобережную часть. Все стоящие перед нами задачи по обеспечению жизнедеятельности региона выполняются", — сказал РИА Новости Стремоусов.
По его словам, также не прекращается снабжение правобережной части Херсонской области и регионального центра необходимыми товарами, включая продукты питания и медикаменты. Городские службы работают в специальном режиме.
"Выплаты зарплат оставшимся бюджетникам, пенсий и соцпособий продолжаются. Херсон готов к отопительному сезону", — заключил Стремоусов.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что более 70 тысяч человек выехали с правого берега Днепра на левый в Херсонской области. Вывоз населения был организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрелов со стороны Украины. Люди размещаются на другой части области или же едут в другие регионы России.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.