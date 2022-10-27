https://ria.ru/20221027/svo-1827074563.html
Освобожденный боец рассказал, как ВСУ добили его раненых сослуживцев
Освобожденный боец рассказал, как ВСУ добили его раненых сослуживцев - РИА Новости, 27.10.2022
Освобожденный боец рассказал, как ВСУ добили его раненых сослуживцев
ВСУ убили при взятии в плен двух раненных военнослужащих народной милиции Луганской Народной Республики, когда у группы попавших в окружение бойцов не осталось... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T04:10
2022-10-27T04:10
2022-10-27T09:17
специальная военная операция на украине
в мире
анна сорока
луганская народная республика
украина
россия
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ЛУГАНСК, 27 окт — РИА Новости. ВСУ убили при взятии в плен двух раненных военнослужащих народной милиции Луганской Народной Республики, когда у группы попавших в окружение бойцов не осталось возможностей к сопротивлению, сообщил РИА Новости освобожденный из украинского плена боец ЛНР Александр Чупра."Мы заняли круговую оборону, но как оказалось, все безуспешно. Там сопротивляться уже было бесполезно, потому что у нас ни БК (боекомплект. — Прим. ред.), ничего нет уже, все расстреляли. Все, тишина резко. Ну, думаю, прикинусь мертвым… Я лежу, ко мне подходит военнослужащий (украинский. — Прим. ред.), ногой меня пихает, хотел меня сначала убить, он увидел, что у меня глаза мерцают (жмурятся. — Прим. ред.) от дождя", — рассказал Чупра.Он уточнил, что группу народной милиции ЛНР, попавшую в окружение, брали в плен военные ВСУ, а не боевики националистических батальонов. По словам собеседника агентства, украинские силовики, перед тем как увезти пленных с поля боя, добивали раненых."Сначала хотели добить, я (сказал): "Я живой, не надо убивать, все нормально, не стоит". Он мне ответил: "Поднимайся, ты уже в плену". И в этот момент я вижу, как другого парня, который не возле меня лежал, а в метре от меня — его в голову добили. Нам завязали руки за спиной, другим скотчем обмотали лица. Попало в плен нас шесть человек. Два "двести" (убили украинские силовики, чтобы не брать в плен раненых. — Прим. ред.)" - рассказал военнослужащий об обстоятельствах пленения украинскими войсками.Ранее оборонное ведомство республики заявило, что в рамках обмена пленными в Луганскую Народную Республику вернулись 11 военнослужащих народной милиции. Советник главы ЛНР Анна Сорока после общения с двумя освобожденными военными сообщила, что ВСУ нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и медицинскую помощь.
https://ria.ru/20221025/plen-1826417640.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Освобожденный из украинского плена рассказал, как добивали его раненых товарищей
Освобожденный из украинского плена рассказал, как добивали его раненых товарищей
2022-10-27T04:10
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РИА Новости
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в мире, анна сорока, луганская народная республика, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анна Сорока, Луганская Народная Республика, Украина, Россия
04:10 27.10.2022 (обновлено: 09:17 27.10.2022)
Освобожденный боец рассказал, как ВСУ добили его раненых сослуживцев
Освобожденный из плена боец ЛНР рассказал, как ВСУ добили его раненых сослуживцев
ЛУГАНСК, 27 окт — РИА Новости. ВСУ убили при взятии в плен двух раненных военнослужащих народной милиции Луганской Народной Республики, когда у группы попавших в окружение бойцов не осталось возможностей к сопротивлению, сообщил РИА Новости освобожденный из украинского плена боец ЛНР Александр Чупра.
"Мы заняли круговую оборону, но как оказалось, все безуспешно. Там сопротивляться уже было бесполезно, потому что у нас ни БК (боекомплект. — Прим. ред.), ничего нет уже, все расстреляли. Все, тишина резко. Ну, думаю, прикинусь мертвым… Я лежу, ко мне подходит военнослужащий (украинский. — Прим. ред.), ногой меня пихает, хотел меня сначала убить, он увидел, что у меня глаза мерцают (жмурятся. — Прим. ред.) от дождя", — рассказал Чупра.
Он уточнил, что группу народной милиции ЛНР, попавшую в окружение, брали в плен военные ВСУ, а не боевики националистических батальонов. По словам собеседника агентства, украинские силовики, перед тем как увезти пленных с поля боя, добивали раненых.
"Сначала хотели добить, я (сказал): "Я живой, не надо убивать, все нормально, не стоит". Он мне ответил: "Поднимайся, ты уже в плену". И в этот момент я вижу, как другого парня, который не возле меня лежал, а в метре от меня — его в голову добили. Нам завязали руки за спиной, другим скотчем обмотали лица. Попало в плен нас шесть человек. Два "двести" (убили украинские силовики, чтобы не брать в плен раненых. — Прим. ред.)" - рассказал военнослужащий об обстоятельствах пленения украинскими войсками.
Ранее оборонное ведомство республики заявило, что в рамках обмена пленными в Луганскую Народную Республику вернулись 11 военнослужащих народной милиции. Советник главы ЛНР Анна Сорока
после общения с двумя освобожденными военными сообщила, что ВСУ нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и медицинскую помощь.