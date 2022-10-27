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В Херсонской области сформировали штаб теробороны, заявил Стремоусов
В Херсонской области сформировали штаб теробороны, заявил Стремоусов - РИА Новости, 27.10.2022
В Херсонской области сформировали штаб теробороны, заявил Стремоусов
В Херсонской области сформировали штаб территориальной обороны, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T03:22
2022-10-27T03:22
2022-10-27T04:14
специальная военная операция на украине
кирилл стремоусов
херсонская область
владимир сальдо
в мире
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. В Херсонской области сформировали штаб территориальной обороны, сообщил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, главой штаба стал врио губернатора Владимир Сальдо.Вчера Стремоусов заявил, что Вооруженные силы отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кирилл стремоусов, херсонская область , владимир сальдо, в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Владимир Сальдо, В мире, Россия
03:22 27.10.2022 (обновлено: 04:14 27.10.2022)
В Херсонской области сформировали штаб теробороны, заявил Стремоусов
Стремоусов заявил, что в Херсонской области сформировали штаб территориальной обороны