https://ria.ru/20221027/svo-1827073316.html

Украина в последний момент не отпустила 11 пленных, заявил очевидец

Украина в последний момент не отпустила 11 пленных, заявил очевидец - РИА Новости, 27.10.2022

Украина в последний момент не отпустила 11 пленных, заявил очевидец

Украинские силовики 17 октября в последний момент не отпустили 11 пленных из народной милиции ДНР, которых уже везли на обмен, сообщил РИА Новости сержант из... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T03:17

2022-10-27T03:17

2022-10-27T04:02

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ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Украинские силовики 17 октября в последний момент не отпустили 11 пленных из народной милиции ДНР, которых уже везли на обмен, сообщил РИА Новости сержант из ДНР Алексей Шалыгин, вернувшийся из украинского плена в тот день."Вечером зашел старший их. Я, говорит, буду зачитывать список, кого назову — отходят в сторону. Ну и мы попали в список — как оказалось потом, на обмен", — сказал сержант.По его словам, утром силовики погрузили в автобус 48 человек из списка с завязанными глазами.По словам сержанта, перед обменом украинские силовики им угрожали."Как нам сказал тот, кто нас держал там: если мы еще раз увидимся — или задвухсотим (убьем. — Прим. ред.), или пожизненное заключение", — сказал он.Россия и Украина 17 октября обменялись пленными в формате "110 на 110". Шалыгин предполагает, что его с другими бойцами ДНР держали в плену под Киевом.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, россия, украина