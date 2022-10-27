https://ria.ru/20221027/svo-1827073316.html
Украина в последний момент не отпустила 11 пленных, заявил очевидец
Украина в последний момент не отпустила 11 пленных, заявил очевидец - РИА Новости, 27.10.2022
Украина в последний момент не отпустила 11 пленных, заявил очевидец
Украинские силовики 17 октября в последний момент не отпустили 11 пленных из народной милиции ДНР, которых уже везли на обмен, сообщил РИА Новости сержант из... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T03:17
2022-10-27T03:17
2022-10-27T04:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90408/67/904086779_0:414:3872:2592_1920x0_80_0_0_c96c37f86e5de42baa850fac41364578.jpg
ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Украинские силовики 17 октября в последний момент не отпустили 11 пленных из народной милиции ДНР, которых уже везли на обмен, сообщил РИА Новости сержант из ДНР Алексей Шалыгин, вернувшийся из украинского плена в тот день."Вечером зашел старший их. Я, говорит, буду зачитывать список, кого назову — отходят в сторону. Ну и мы попали в список — как оказалось потом, на обмен", — сказал сержант.По его словам, утром силовики погрузили в автобус 48 человек из списка с завязанными глазами.По словам сержанта, перед обменом украинские силовики им угрожали."Как нам сказал тот, кто нас держал там: если мы еще раз увидимся — или задвухсотим (убьем. — Прим. ред.), или пожизненное заключение", — сказал он.Россия и Украина 17 октября обменялись пленными в формате "110 на 110". Шалыгин предполагает, что его с другими бойцами ДНР держали в плену под Киевом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90408/67/904086779_100:0:3556:2592_1920x0_80_0_0_d4c4b4d803832b515f6ff98fa3eb4eac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина
03:17 27.10.2022 (обновлено: 04:02 27.10.2022)
Украина в последний момент не отпустила 11 пленных, заявил очевидец
Освобожденный сержант Шалыгин: Украина 17 октября не отпустила 11 пленных
ДОНЕЦК, 27 окт — РИА Новости. Украинские силовики 17 октября в последний момент не отпустили 11 пленных из народной милиции ДНР, которых уже везли на обмен, сообщил РИА Новости сержант из ДНР Алексей Шалыгин, вернувшийся из украинского плена в тот день.
"Вечером зашел старший их. Я, говорит, буду зачитывать список, кого назову — отходят в сторону. Ну и мы попали в список — как оказалось потом, на обмен", — сказал сержант.
По его словам, утром силовики погрузили в автобус 48 человек из списка с завязанными глазами.
"Ехали долго. Не знаем, куда, никто ничего не говорил. Потом остановили. Зашел (украинский силовик. — Прим. ред.), сказал, что печальная новость: 11 человек не поедут, из 48 11 человек менять не будут. И начали список зачитывать, кто переходит в другой автобус — перегружали…. 11 человек остались в автобусе, в котором мы изначально ехали. И больше мы не знаем, что там с ними дальше", — добавил Шалыгин.
По словам сержанта, перед обменом украинские силовики им угрожали.
"Как нам сказал тот, кто нас держал там: если мы еще раз увидимся — или задвухсотим (убьем. — Прим. ред.), или пожизненное заключение", — сказал он.
Россия
и Украина
17 октября обменялись пленными в формате "110 на 110". Шалыгин предполагает, что его с другими бойцами ДНР держали в плену под Киевом
.