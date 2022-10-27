https://ria.ru/20221027/svo-1827071828.html

Пожар на железнодорожной станции в Шахтерске ликвидирован, сообщило МЧС ДНР

Пожар на железнодорожной станции в Шахтерске ликвидирован, сообщило МЧС ДНР - РИА Новости, 27.10.2022

Пожар на железнодорожной станции в Шахтерске ликвидирован, сообщило МЧС ДНР

Пожар на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе ДНР ликвидирован, сообщили в МЧС ДНР. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T02:34

2022-10-27T02:34

2022-10-27T09:21

специальная военная операция на украине

шахтерский район

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Пожар на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе ДНР ликвидирован, сообщили в МЧС ДНР.Ранее в штабе обороны ДНР сообщили, что в Шахтерске из-за обстрела украинских войск произошло возгорание горюче-смазочных материалов. МЧС ДНР сообщало о возгорании 12 цистерн с топливом в Шахтерском районе, к месту направлен пожарный поезд."В 02.19 пожар ликвидирован", - сообщили в ведомстве.Ранее в МЧС ДНР сообщали, что сотрудникам удалось сохранить 42 железнодорожные цистерны с топливом. Сотрудники МЧС предотвратили распространение пламени на рядом расположенную жилую застройку, а также предотвратили угрозу взрыва.Шахтерск расположен примерно в 40 километрах к востоку от Донецка и Макеевки.

https://ria.ru/20221027/svo-1827068836.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

шахтерский район

донецкая народная республика

донецк

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шахтерский район, донецкая народная республика, в мире, донецк, происшествия