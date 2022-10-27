https://ria.ru/20221027/svo-1827071318.html

Пожар на территории ж/д станции в Шахтерске локализован, заявило МЧС ДНР

Пожар на территории ж/д станции в Шахтерске локализован, заявило МЧС ДНР - РИА Новости, 27.10.2022

Пожар на территории ж/д станции в Шахтерске локализован, заявило МЧС ДНР

Пожар на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе локализован, говорится в сообщении МЧС республики. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T02:14

2022-10-27T02:14

2022-10-27T02:14

специальная военная операция на украине

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мчс днр

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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Пожар на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе локализован, говорится в сообщении МЧС республики.Ранее в штабе обороны ДНР сообщили, что в Шахтерске из-за обстрела украинских войск произошло возгорание горюче-смазочных материалов. МЧС ДНР сообщало о возгорании 12 цистерн с топливом в Шахтерском районе, к месту направлен пожарный поезд."В 00.48 подразделения МЧС ДНР локализовали пожар в Шахтерском районе на территории железнодорожной станции", - сообщили в МЧС ДНР.По данным ведомства, удалось сохранить 42 железнодорожные цистерны с топливом. Сотрудники МЧС предотвратили распространение пламени на рядом расположенную жилую застройку, а также предотвратили угрозу взрыва.Шахтерск расположен примерно в 40 километрах к востоку от Донецка и Макеевки.

https://ria.ru/20221025/otoplenie-1826688925.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

шахтерский район

донецк

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в мире, донецкая народная республика, шахтерский район, донецк, мчс днр