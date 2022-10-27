https://ria.ru/20221027/svo-1827071318.html
Пожар на территории ж/д станции в Шахтерске локализован, заявило МЧС ДНР
Пожар на территории ж/д станции в Шахтерске локализован, заявило МЧС ДНР - РИА Новости, 27.10.2022
Пожар на территории ж/д станции в Шахтерске локализован, заявило МЧС ДНР
Пожар на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе локализован, говорится в сообщении МЧС республики. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T02:14
2022-10-27T02:14
2022-10-27T02:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
шахтерский район
донецк
мчс днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807595005_0:170:3193:1966_1920x0_80_0_0_d176b4e0505d2237a0e91a8b82266d72.jpg
ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Пожар на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе локализован, говорится в сообщении МЧС республики.Ранее в штабе обороны ДНР сообщили, что в Шахтерске из-за обстрела украинских войск произошло возгорание горюче-смазочных материалов. МЧС ДНР сообщало о возгорании 12 цистерн с топливом в Шахтерском районе, к месту направлен пожарный поезд."В 00.48 подразделения МЧС ДНР локализовали пожар в Шахтерском районе на территории железнодорожной станции", - сообщили в МЧС ДНР.По данным ведомства, удалось сохранить 42 железнодорожные цистерны с топливом. Сотрудники МЧС предотвратили распространение пламени на рядом расположенную жилую застройку, а также предотвратили угрозу взрыва.Шахтерск расположен примерно в 40 километрах к востоку от Донецка и Макеевки.
https://ria.ru/20221025/otoplenie-1826688925.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
шахтерский район
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807595005_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f305d4c2708bdb18c667d3cc956f8725.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, шахтерский район, донецк, мчс днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Шахтерский район, Донецк, МЧС ДНР
Пожар на территории ж/д станции в Шахтерске локализован, заявило МЧС ДНР
МЧС ДНР: пожар на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе локализован