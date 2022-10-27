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Пожар на территории ж/д станции в Шахтерске локализован, заявило МЧС ДНР - РИА Новости, 27.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/svo-1827071318.html
Пожар на территории ж/д станции в Шахтерске локализован, заявило МЧС ДНР
Пожар на территории ж/д станции в Шахтерске локализован, заявило МЧС ДНР - РИА Новости, 27.10.2022
Пожар на территории ж/д станции в Шахтерске локализован, заявило МЧС ДНР
Пожар на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе локализован, говорится в сообщении МЧС республики. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T02:14
2022-10-27T02:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
шахтерский район
донецк
мчс днр
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Пожар на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе локализован, говорится в сообщении МЧС республики.Ранее в штабе обороны ДНР сообщили, что в Шахтерске из-за обстрела украинских войск произошло возгорание горюче-смазочных материалов. МЧС ДНР сообщало о возгорании 12 цистерн с топливом в Шахтерском районе, к месту направлен пожарный поезд."В 00.48 подразделения МЧС ДНР локализовали пожар в Шахтерском районе на территории железнодорожной станции", - сообщили в МЧС ДНР.По данным ведомства, удалось сохранить 42 железнодорожные цистерны с топливом. Сотрудники МЧС предотвратили распространение пламени на рядом расположенную жилую застройку, а также предотвратили угрозу взрыва.Шахтерск расположен примерно в 40 километрах к востоку от Донецка и Макеевки.
https://ria.ru/20221025/otoplenie-1826688925.html
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донецкая народная республика
шахтерский район
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в мире, донецкая народная республика, шахтерский район, донецк, мчс днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Шахтерский район, Донецк, МЧС ДНР
02:14 27.10.2022
 
Пожар на территории ж/д станции в Шахтерске локализован, заявило МЧС ДНР

МЧС ДНР: пожар на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе локализован

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС ДНР
Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Пожар на территории железнодорожной станции в Шахтерском районе локализован, говорится в сообщении МЧС республики.
Ранее в штабе обороны ДНР сообщили, что в Шахтерске из-за обстрела украинских войск произошло возгорание горюче-смазочных материалов. МЧС ДНР сообщало о возгорании 12 цистерн с топливом в Шахтерском районе, к месту направлен пожарный поезд.
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"В 00.48 подразделения МЧС ДНР локализовали пожар в Шахтерском районе на территории железнодорожной станции", - сообщили в МЧС ДНР.
По данным ведомства, удалось сохранить 42 железнодорожные цистерны с топливом. Сотрудники МЧС предотвратили распространение пламени на рядом расположенную жилую застройку, а также предотвратили угрозу взрыва.
Шахтерск расположен примерно в 40 километрах к востоку от Донецка и Макеевки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаШахтерский районДонецкМЧС ДНР
 
 
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