https://ria.ru/20221027/svo-1827070970.html

Признаков подготовки Киева к наступлению на Херсон нет, заявил Стремоусов

Признаков подготовки Киева к наступлению на Херсон нет, заявил Стремоусов - РИА Новости, 27.10.2022

Признаков подготовки Киева к наступлению на Херсон нет, заявил Стремоусов

Признаков подготовки украинскими войсками широкомасштабного наступления на Херсонскую область пока нет, заявил РИА Новости заместитель главы администрации... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T02:06

2022-10-27T02:06

2022-10-27T02:44

специальная военная операция на украине

в мире

кирилл стремоусов

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Признаков подготовки украинскими войсками широкомасштабного наступления на Херсонскую область пока нет, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, никто сдавать регион не будет, а линию обороны на передовой постоянно усиливают.Вчера Стремоусов заявил, что Вооруженные силы отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

киев

херсон

россия

украина

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