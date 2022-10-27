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Признаков подготовки Киева к наступлению на Херсон нет, заявил Стремоусов - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/svo-1827070970.html
Признаков подготовки Киева к наступлению на Херсон нет, заявил Стремоусов
Признаков подготовки Киева к наступлению на Херсон нет, заявил Стремоусов - РИА Новости, 27.10.2022
Признаков подготовки Киева к наступлению на Херсон нет, заявил Стремоусов
Признаков подготовки украинскими войсками широкомасштабного наступления на Херсонскую область пока нет, заявил РИА Новости заместитель главы администрации... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T02:06
2022-10-27T02:44
специальная военная операция на украине
в мире
кирилл стремоусов
херсонская область
киев
херсон
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Признаков подготовки украинскими войсками широкомасштабного наступления на Херсонскую область пока нет, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.По его словам, никто сдавать регион не будет, а линию обороны на передовой постоянно усиливают.Вчера Стремоусов заявил, что Вооруженные силы отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, кирилл стремоусов, херсонская область , киев, херсон, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Киев, Херсон, Россия, Украина
02:06 27.10.2022 (обновлено: 02:44 27.10.2022)
 
Признаков подготовки Киева к наступлению на Херсон нет, заявил Стремоусов

Стремоусов заявил, что признаков подготовки ВСУ к наступлению на Херсон пока нет

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Херсон - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости. Признаков подготовки украинскими войсками широкомасштабного наступления на Херсонскую область пока нет, заявил РИА Новости заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Пока мы не видим признаков широкомасштабного контрнаступления на Херсонскую область. Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются", — сказал он.

По его словам, никто сдавать регион не будет, а линию обороны на передовой постоянно усиливают.
Вчера Стремоусов заявил, что Вооруженные силы отразили попытку ВСУ прорвать линию обороны у села Давыдов Брод. В результате украинским войскам пришлось откатиться на прежние рубежи с большими потерями в личном составе и в бронетехнике.
Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКирилл СтремоусовХерсонская областьКиевХерсонРоссияУкраина
 
 
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