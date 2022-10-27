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МЧС ДНР приступили к поиску пострадавших от пожара в Шахтёрске - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/svo-1827068836.html
МЧС ДНР приступили к поиску пострадавших от пожара в Шахтёрске
МЧС ДНР приступили к поиску пострадавших от пожара в Шахтёрске - РИА Новости, 27.10.2022
МЧС ДНР приступили к поиску пострадавших от пожара в Шахтёрске
Бойцы министерства чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики приступили к поиску пострадавших в пожаре на ЖД станции в Шахтёрске. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T01:17
2022-10-27T01:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
шахтерский район
донецк
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ШАХТЁРСК, 27 окт - РИА Новости. Бойцы министерства чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики приступили к поиску пострадавших в пожаре на ЖД станции в Шахтёрске.В настоящее время спасатели МЧС ДНР проводят осмотр зданий, в которых также появились очаги возгорания. Группы входят в здание, чтобы убедиться, что внутри нет людей, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее в штабе обороны ДНР сообщили, что в Шахтерске из-за обстрела украинских войск произошло возгорание горюче-смазочных материалов. МЧС ДНР сообщало о возгорании 12 цистерн с топливом в Шахтерском районе, к месту направлен пожарный поезд.Шахтерск расположен примерно в 40 километрах к востоку от Донецка и Макеевки.
https://radiosputnik.ria.ru/20221025/taktika-1826423422.html
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донецкая народная республика
шахтерский район
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в мире, донецкая народная республика, шахтерский район, донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Шахтерский район, Донецк, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
01:17 27.10.2022
 
МЧС ДНР приступили к поиску пострадавших от пожара в Шахтёрске

МЧС ДНР приступили к поиску пострадавших в пожаре на территории ЖД станции в Шахтёрске

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР тушит пожар в Донецке после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ШАХТЁРСК, 27 окт - РИА Новости. Бойцы министерства чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики приступили к поиску пострадавших в пожаре на ЖД станции в Шахтёрске.
В настоящее время спасатели МЧС ДНР проводят осмотр зданий, в которых также появились очаги возгорания. Группы входят в здание, чтобы убедиться, что внутри нет людей, передаёт корреспондент РИА Новости.
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 07:18В России
Сержант Народной милиции ДНР рассказал о новой тактике подразделений ВСУ
Ранее в штабе обороны ДНР сообщили, что в Шахтерске из-за обстрела украинских войск произошло возгорание горюче-смазочных материалов. МЧС ДНР сообщало о возгорании 12 цистерн с топливом в Шахтерском районе, к месту направлен пожарный поезд.
Шахтерск расположен примерно в 40 километрах к востоку от Донецка и Макеевки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаШахтерский районДонецкМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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