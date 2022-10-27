https://ria.ru/20221027/svo-1827068836.html

МЧС ДНР приступили к поиску пострадавших от пожара в Шахтёрске

МЧС ДНР приступили к поиску пострадавших от пожара в Шахтёрске - РИА Новости, 27.10.2022

МЧС ДНР приступили к поиску пострадавших от пожара в Шахтёрске

Бойцы министерства чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики приступили к поиску пострадавших в пожаре на ЖД станции в Шахтёрске. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T01:17

2022-10-27T01:17

2022-10-27T01:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

шахтерский район

донецк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ШАХТЁРСК, 27 окт - РИА Новости. Бойцы министерства чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики приступили к поиску пострадавших в пожаре на ЖД станции в Шахтёрске.В настоящее время спасатели МЧС ДНР проводят осмотр зданий, в которых также появились очаги возгорания. Группы входят в здание, чтобы убедиться, что внутри нет людей, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее в штабе обороны ДНР сообщили, что в Шахтерске из-за обстрела украинских войск произошло возгорание горюче-смазочных материалов. МЧС ДНР сообщало о возгорании 12 цистерн с топливом в Шахтерском районе, к месту направлен пожарный поезд.Шахтерск расположен примерно в 40 километрах к востоку от Донецка и Макеевки.

https://radiosputnik.ria.ru/20221025/taktika-1826423422.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

шахтерский район

донецк

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в мире, донецкая народная республика, шахтерский район, донецк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия