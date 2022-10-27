https://ria.ru/20221027/sud-1827109284.html

Студента, объявившего себя пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ, будут судить

Студента, объявившего себя пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ, будут судить - РИА Новости, 27.10.2022

Студента, объявившего себя пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ, будут судить

Пермского студента, пытавшегося добиться компенсации за якобы полученную во время стрельбы в госуниверситете травму, вычеркнули из списка пострадавших и, скорее РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:38

2022-10-27T10:38

2022-10-27T10:38

россия

пермь

пермский государственный университет

пермский краевой суд

происшествия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Пермского студента, пытавшегося добиться компенсации за якобы полученную во время стрельбы в госуниверситете травму, вычеркнули из списка пострадавших и, скорее всего, будут судить за мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.Сегодня суд в ходе разбирательства по делу о стрельбе в ПГНИУ осенью 2021 года допрашивал как потерпевшего студента пермского института ФСИН России Александра Калинина. Молодой человек сообщил, что тогда учился в ПГНИУ, на месте трагедии его не было, но он решил воспользоваться ситуацией."Я вечером 20 сентября 2021 года обратился в травмпункт и рассказал, что повредил ногу при прыжке из окна второго этажа восьмого корпуса ПГНИУ при нападении на вуз", - заявил юноша в суде.Калинин подтвердил, что сообщил следователю на допросе информацию, не соответствующую действительности. "Я уже написал чистосердечное признание, возбуждено дело, скоро состоится суд", - добавил он.Суд вычеркнул этого студента из списка потерпевших по делу.Как сообщил РИА Новости гособвинитель, Калинину предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сумма выплаты не разглашается, так как расследование не завершено.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Подсудимому грозит пожизненный срок.

https://ria.ru/20220928/bekmansurov-1820041389.html

https://ria.ru/20220914/strelba-1816697712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, пермь, пермский государственный университет, пермский краевой суд, происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)