https://ria.ru/20221027/sud-1827109284.html
Студента, объявившего себя пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ, будут судить
Студента, объявившего себя пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ, будут судить - РИА Новости, 27.10.2022
Студента, объявившего себя пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ, будут судить
Пермского студента, пытавшегося добиться компенсации за якобы полученную во время стрельбы в госуниверситете травму, вычеркнули из списка пострадавших и, скорее РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:38
2022-10-27T10:38
2022-10-27T10:38
россия
пермь
пермский государственный университет
пермский краевой суд
происшествия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Пермского студента, пытавшегося добиться компенсации за якобы полученную во время стрельбы в госуниверситете травму, вычеркнули из списка пострадавших и, скорее всего, будут судить за мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.Сегодня суд в ходе разбирательства по делу о стрельбе в ПГНИУ осенью 2021 года допрашивал как потерпевшего студента пермского института ФСИН России Александра Калинина. Молодой человек сообщил, что тогда учился в ПГНИУ, на месте трагедии его не было, но он решил воспользоваться ситуацией."Я вечером 20 сентября 2021 года обратился в травмпункт и рассказал, что повредил ногу при прыжке из окна второго этажа восьмого корпуса ПГНИУ при нападении на вуз", - заявил юноша в суде.Калинин подтвердил, что сообщил следователю на допросе информацию, не соответствующую действительности. "Я уже написал чистосердечное признание, возбуждено дело, скоро состоится суд", - добавил он.Суд вычеркнул этого студента из списка потерпевших по делу.Как сообщил РИА Новости гособвинитель, Калинину предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сумма выплаты не разглашается, так как расследование не завершено.Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете, убив шесть и ранив более двух десятков человек.Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Подсудимому грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20220928/bekmansurov-1820041389.html
https://ria.ru/20220914/strelba-1816697712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пермь, пермский государственный университет, пермский краевой суд, происшествия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Россия, Пермь, Пермский государственный университет, Пермский краевой суд, Происшествия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
Студента, объявившего себя пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ, будут судить
Студента, объявившего себя пострадавшим во время стрельбы в пермском вузе, будут судить
ПЕРМЬ, 27 окт - РИА Новости. Пермского студента, пытавшегося добиться компенсации за якобы полученную во время стрельбы в госуниверситете травму, вычеркнули из списка пострадавших и, скорее всего, будут судить за мошенничество, передает корреспондент РИА Новости из зала Пермского краевого суда.
Сегодня суд в ходе разбирательства по делу о стрельбе в ПГНИУ осенью 2021 года допрашивал как потерпевшего студента пермского института ФСИН России Александра Калинина
. Молодой человек сообщил, что тогда учился в ПГНИУ, на месте трагедии его не было, но он решил воспользоваться ситуацией.
"Я вечером 20 сентября 2021 года обратился в травмпункт и рассказал, что повредил ногу при прыжке из окна второго этажа восьмого корпуса ПГНИУ при нападении на вуз", - заявил юноша в суде.
Калинин подтвердил, что сообщил следователю на допросе информацию, не соответствующую действительности. "Я уже написал чистосердечное признание, возбуждено дело, скоро состоится суд", - добавил он.
Суд вычеркнул этого студента из списка потерпевших по делу.
Как сообщил РИА Новости гособвинитель, Калинину предъявлено обвинение по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), сумма выплаты не разглашается, так как расследование не завершено.
Утром 20 сентября 2021 года студент-первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров открыл прицельную стрельбу из ружья в Пермском государственном университете
, убив шесть и ранив более двух десятков человек.
Ему предъявлено обвинение в убийстве шести человек из хулиганских побуждений общеопасным способом, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества (стен и мебели вуза, припаркованных возле кампуса авто). Подсудимому грозит пожизненный срок.