https://ria.ru/20221027/su-27-1827224720.html

В США с восторгом отозвались о российских Су-27

В США с восторгом отозвались о российских Су-27 - РИА Новости, 27.10.2022

В США с восторгом отозвались о российских Су-27

Российский истребитель Су-27, производство которого началось более 30 лет назад, продолжает быть актуальным и до сих пор может находиться на вооружении,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:43

2022-10-27T15:43

2022-10-27T15:43

в мире

калеб ларсон

су-27

f-15se

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/03/1776191742_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_1f0a50101b8509ff1766b27a633c1ddc.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российский истребитель Су-27, производство которого началось более 30 лет назад, продолжает быть актуальным и до сих пор может находиться на вооружении, несмотря на появление новых моделей, считает журналист The National Interest Калеб Ларсон."Легендарное конструкторское бюро "Сухой" добилось значительных успехов в разработке самолетов для Советского Союза и Российской Федерации. Среди этих самолетов — Су-27 времен холодной войны, который продолжает использоваться спустя десятилетия после его создания", — пишет журналист.По мнению автора, эта модель российского истребителя по-прежнему может быть использована в боевых действиях, что позволяет ей оставаться на вооружении на случай конфликта с противником, "не имеющим самолетов-невидимок или передовых средств ПВО".В статье подчеркивается, что Су-27 обладает "сверхманевренностью", так как самолет в том числе способен выполнять "кобру Пугачева" — эффектную фигуру высшего пилотажа, при которой самолет, летящий на малой или средней скорости, резко поднимает нос, а потом возвращается на прежний курс и ускоряется."Срок службы многих представляющих интерес советских образцов вооружений, в том числе танков и самолетов, увеличился благодаря постоянному усовершенствованию. Существует головокружительное множество вариантов Су-27, разработанных как для Советского Союза, так и для Российской Федерации", — отметил Ларсон.Автор добавляет, что Су-27 был создан как прямой конкурент американским самолетам семейств F-14 и F-15, что отражено в его мощной конструкции. Боевая машина развивает максимальную скорость около 2,35 Маха и имеет до десяти точек крепления для ракет или бомб. Самолет задумывался как многоцелевой истребитель, предназначенный в том числе для охраны воздушных границ Советского Союза и защиты от вторжения американских и натовских бомбардировщиков.Секрет долговременного успеха Су-27, по мнению журналиста, заключается в том, что это способная и маневренная боевая машина, которая постепенно совершенствовалась и превратилась в широкое семейство самолетов, находящихся в эксплуатации и по сей день.

https://ria.ru/20221021/raketa-1825536919.html

https://ria.ru/20220514/ucheniya-1788513335.html

https://ria.ru/20221025/su57-1826676257.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, калеб ларсон, су-27, f-15se