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В США с восторгом отозвались о российских Су-27 - РИА Новости, 27.10.2022
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В США с восторгом отозвались о российских Су-27
В США с восторгом отозвались о российских Су-27 - РИА Новости, 27.10.2022
В США с восторгом отозвались о российских Су-27
Российский истребитель Су-27, производство которого началось более 30 лет назад, продолжает быть актуальным и до сих пор может находиться на вооружении,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:43
2022-10-27T15:43
в мире
калеб ларсон
су-27
f-15se
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российский истребитель Су-27, производство которого началось более 30 лет назад, продолжает быть актуальным и до сих пор может находиться на вооружении, несмотря на появление новых моделей, считает журналист The National Interest Калеб Ларсон."Легендарное конструкторское бюро "Сухой" добилось значительных успехов в разработке самолетов для Советского Союза и Российской Федерации. Среди этих самолетов — Су-27 времен холодной войны, который продолжает использоваться спустя десятилетия после его создания", — пишет журналист.По мнению автора, эта модель российского истребителя по-прежнему может быть использована в боевых действиях, что позволяет ей оставаться на вооружении на случай конфликта с противником, "не имеющим самолетов-невидимок или передовых средств ПВО".В статье подчеркивается, что Су-27 обладает "сверхманевренностью", так как самолет в том числе способен выполнять "кобру Пугачева" — эффектную фигуру высшего пилотажа, при которой самолет, летящий на малой или средней скорости, резко поднимает нос, а потом возвращается на прежний курс и ускоряется."Срок службы многих представляющих интерес советских образцов вооружений, в том числе танков и самолетов, увеличился благодаря постоянному усовершенствованию. Существует головокружительное множество вариантов Су-27, разработанных как для Советского Союза, так и для Российской Федерации", — отметил Ларсон.Автор добавляет, что Су-27 был создан как прямой конкурент американским самолетам семейств F-14 и F-15, что отражено в его мощной конструкции. Боевая машина развивает максимальную скорость около 2,35 Маха и имеет до десяти точек крепления для ракет или бомб. Самолет задумывался как многоцелевой истребитель, предназначенный в том числе для охраны воздушных границ Советского Союза и защиты от вторжения американских и натовских бомбардировщиков.Секрет долговременного успеха Су-27, по мнению журналиста, заключается в том, что это способная и маневренная боевая машина, которая постепенно совершенствовалась и превратилась в широкое семейство самолетов, находящихся в эксплуатации и по сей день.
https://ria.ru/20221021/raketa-1825536919.html
https://ria.ru/20220514/ucheniya-1788513335.html
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в мире, калеб ларсон, су-27, f-15se
В мире, Калеб Ларсон, Су-27, F-15SE
15:43 27.10.2022
 
В США с восторгом отозвались о российских Су-27

Обозреватель National Interest Ларсон назвал российский истребитель Су-27 бессмертным

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкИстребители Су-27 ВКС России
Истребители Су-27 ВКС России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Истребители Су-27 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российский истребитель Су-27, производство которого началось более 30 лет назад, продолжает быть актуальным и до сих пор может находиться на вооружении, несмотря на появление новых моделей, считает журналист The National Interest Калеб Ларсон.
"Легендарное конструкторское бюро "Сухой" добилось значительных успехов в разработке самолетов для Советского Союза и Российской Федерации. Среди этих самолетов — Су-27 времен холодной войны, который продолжает использоваться спустя десятилетия после его создания", — пишет журналист.
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В Британии испугались последствий инцидента с Су-27 и самолетом-разведчиком
По мнению автора, эта модель российского истребителя по-прежнему может быть использована в боевых действиях, что позволяет ей оставаться на вооружении на случай конфликта с противником, "не имеющим самолетов-невидимок или передовых средств ПВО".
В статье подчеркивается, что Су-27 обладает "сверхманевренностью", так как самолет в том числе способен выполнять "кобру Пугачева" — эффектную фигуру высшего пилотажа, при которой самолет, летящий на малой или средней скорости, резко поднимает нос, а потом возвращается на прежний курс и ускоряется.
"Срок службы многих представляющих интерес советских образцов вооружений, в том числе танков и самолетов, увеличился благодаря постоянному усовершенствованию. Существует головокружительное множество вариантов Су-27, разработанных как для Советского Союза, так и для Российской Федерации", — отметил Ларсон.
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Автор добавляет, что Су-27 был создан как прямой конкурент американским самолетам семейств F-14 и F-15, что отражено в его мощной конструкции. Боевая машина развивает максимальную скорость около 2,35 Маха и имеет до десяти точек крепления для ракет или бомб. Самолет задумывался как многоцелевой истребитель, предназначенный в том числе для охраны воздушных границ Советского Союза и защиты от вторжения американских и натовских бомбардировщиков.
Секрет долговременного успеха Су-27, по мнению журналиста, заключается в том, что это способная и маневренная боевая машина, которая постепенно совершенствовалась и превратилась в широкое семейство самолетов, находящихся в эксплуатации и по сей день.
Модернизированный самолет пятого поколения Су-57 на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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ОАК модернизировала истребитель пятого поколения Су-57
 
В миреКалеб ЛарсонСу-27F-15SE
 
 
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