https://ria.ru/20221027/ssha-1827340738.html

Экс-соперница Байдена Габбард заявила, что Белому дому плевать на украинцев

Экс-соперница Байдена Габбард заявила, что Белому дому плевать на украинцев - РИА Новости, 27.10.2022

Экс-соперница Байдена Габбард заявила, что Белому дому плевать на украинцев

Демократической партии и ее руководству нет никого дела до жителей Украины, заявила бывшая член палаты представителей конгресса США Тулси Габбард, комментируя... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:39

2022-10-27T19:39

2022-10-27T20:22

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Демократической партии и ее руководству нет никого дела до жителей Украины, заявила бывшая член палаты представителей конгресса США Тулси Габбард, комментируя решение конгрессменов отозвать письмо с призывом к Байдену начать переговоры по Украине."Им абсолютно плевать на украинцев, иначе бы они пришли к дипломатическому урегулированию конфликта еще несколько месяцев назад", — сказала она в интервью Fox News.Как отметила Габбар, в письме к Байдену демократы написали правду, что "продолжающаяся прокси-война с Россией увеличивает стоимость и последствия как для украинского народа, так и для американцев". Среди негативных последствий, с которыми уже столкнулись Штаты, она упомянула рост цен на бензин и высокую инфляцию.Габбар подчеркнула, что нельзя достигнуть благополучия и свободы без мира. Но сейчас Белый дом не прикладывает никаких усилий для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, а только подстрекает к эскалации.Кроме того, она пояснила, что Демократическая партия сейчас контролируется "поджигателями войны в Вашингтоне" и именно это побудило ее принять решение о выходе из партии.Габбард была соперницей Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году в борьбе за право стать кандидатом от демократов. Накануне она заявила о своем решении покинуть Демократическую партию.Письмо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине направили три десятка членов палаты представителей. Его подписали представители либерального крыла в Демократической партии, включая Джейми Раскина, Александрию Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Кори Буш и Прамилу Джаяпал.Позже инициатор обращения Прамила Джаяпал заявила, что конгрессмены отозвали письмо. Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад. Но только в понедельник его предали огласке без необходимых дополнительных согласований, создав ложное впечатление, что часть демократов против масштабной помощи Украине.

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827201284.html

https://ria.ru/20221027/ssha-1827120966.html

https://ria.ru/20221027/bayden-1827079023.html

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в мире, украина, россия, конгресс сша