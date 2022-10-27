19:39 27.10.2022 (обновлено: 20:22 27.10.2022)
Экс-соперница Байдена Габбард заявила, что Белому дому плевать на украинцев
Экс-соперница Байдена Габбард заявила о безразличие демократов к судьбе украинцев
© AP Photo / John MinchilloТулси Габбард
© AP Photo / John Minchillo
Тулси Габбард. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Демократической партии и ее руководству нет никого дела до жителей Украины, заявила бывшая член палаты представителей конгресса США Тулси Габбард, комментируя решение конгрессменов отозвать письмо с призывом к Байдену начать переговоры по Украине.
"Им абсолютно плевать на украинцев, иначе бы они пришли к дипломатическому урегулированию конфликта еще несколько месяцев назад", — сказала она в интервью Fox News.
Как отметила Габбар, в письме к Байдену демократы написали правду, что "продолжающаяся прокси-война с Россией увеличивает стоимость и последствия как для украинского народа, так и для американцев". Среди негативных последствий, с которыми уже столкнулись Штаты, она упомянула рост цен на бензин и высокую инфляцию.
Габбар подчеркнула, что нельзя достигнуть благополучия и свободы без мира. Но сейчас Белый дом не прикладывает никаких усилий для дипломатического урегулирования конфликта на Украине, а только подстрекает к эскалации.
Кроме того, она пояснила, что Демократическая партия сейчас контролируется "поджигателями войны в Вашингтоне" и именно это побудило ее принять решение о выходе из партии.
Габбард была соперницей Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году в борьбе за право стать кандидатом от демократов. Накануне она заявила о своем решении покинуть Демократическую партию.
Письмо Байдену с призывом искать прямых переговоров с Россией для урегулирования конфликта на Украине направили три десятка членов палаты представителей. Его подписали представители либерального крыла в Демократической партии, включая Джейми Раскина, Александрию Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Кори Буш и Прамилу Джаяпал.
Позже инициатор обращения Прамила Джаяпал заявила, что конгрессмены отозвали письмо. Она объяснила, что послание представителей либерального крыла правящей партии формулировалось и подписывалось несколько месяцев назад. Но только в понедельник его предали огласке без необходимых дополнительных согласований, создав ложное впечатление, что часть демократов против масштабной помощи Украине.