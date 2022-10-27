https://ria.ru/20221027/ssha-1827339285.html

США назвали Китай единственным соперником, способным изменить миропорядок

США назвали Китай единственным соперником, способным изменить миропорядок - РИА Новости, 27.10.2022

США назвали Китай единственным соперником, способным изменить миропорядок

Китай является единственным соперником США, который намеревается перекроить международный порядок и который обладает растущей силой для этого, заявил на... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:34

2022-10-27T19:34

2022-10-27T19:34

в мире

ллойд остин

китай

сша

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Китай является единственным соперником США, который намеревается перекроить международный порядок и который обладает растущей силой для этого, заявил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин."Ключевая тема Национальной стратегии обороны заключается в поддержании и подкреплении сдерживания Штатами КНР как представляющей вызов", - сказал Остин."КНР является единственным соперником, который намеревается перекроить международный порядок и который обладает растущей силой для осуществления этого", - добавил он.

https://ria.ru/20221027/ssha-1827314005.html

китай

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, ллойд остин, китай, сша, министерство обороны сша