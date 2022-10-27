https://ria.ru/20221027/ssha-1827339285.html
США назвали Китай единственным соперником, способным изменить миропорядок
США назвали Китай единственным соперником, способным изменить миропорядок - РИА Новости, 27.10.2022
США назвали Китай единственным соперником, способным изменить миропорядок
Китай является единственным соперником США, который намеревается перекроить международный порядок и который обладает растущей силой для этого, заявил на... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:34
2022-10-27T19:34
2022-10-27T19:34
в мире
ллойд остин
китай
сша
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 27 окт – РИА Новости. Китай является единственным соперником США, который намеревается перекроить международный порядок и который обладает растущей силой для этого, заявил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин."Ключевая тема Национальной стратегии обороны заключается в поддержании и подкреплении сдерживания Штатами КНР как представляющей вызов", - сказал Остин."КНР является единственным соперником, который намеревается перекроить международный порядок и который обладает растущей силой для осуществления этого", - добавил он.
https://ria.ru/20221027/ssha-1827314005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ллойд остин, китай, сша, министерство обороны сша
В мире, Ллойд Остин, Китай, США, Министерство обороны США
США назвали Китай единственным соперником, способным изменить миропорядок
Шеф Пентагона назвал Китай единственным соперником США, способным на изменение миропорядка