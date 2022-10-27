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Пентагон назвал Россию острой угрозой США

Пентагон назвал Россию острой угрозой США - РИА Новости, 27.10.2022

Пентагон назвал Россию острой угрозой США

США рассматривают Россию как "острую угрозу", заявил министр обороны США Ллойд Остин. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T18:42

2022-10-27T18:42

2022-10-27T21:40

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ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 27 окт — РИА Новости. США рассматривают Россию как "острую угрозу", заявил министр обороны США Ллойд Остин.Глава военного ведомства уточнил, что "агрессия" со стороны Москвы якобы представляет непосредственную и острую угрозу интересам и ценностям Штатов.При этом, как указано в стратегии, Штаты открыты для сотрудничества с Москвой по контролю над вооружениями."Мы продолжим выполнять договор (об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). — Прим. ред.) и верифицировать его соблюдение Россией. <...> США готовы оперативно согласовать новые рамки контроля над вооружениями на смену ДСНВ-3, который истекает в 2026 году", — сказано в стратегии.Ее авторы подчеркивают, что такие переговоры, которые пока не начались, требуют добросовестного и открытого партнера.Американцы также констатируют, что верифицируемые ограничения межконтинентальных российских ядерных средств, которые на взаимной основе продлили в 2021 году на очередной пятилетний срок, способствуют достижению целей "стратегической стабильности и продвижения оборонных приоритетов".В стратегии говорится, что Россия остается главным соперником США в ядерной сфере, хотя к 2030-м годам к ней может добавиться Китай.Согласно опубликованному документу, Штаты назвали КНР главным стратегическим конкурентом Вашингтона на предстоящие десятилетия. По его словам, "Китай — единственный соперник, который намеревается перекроить международный порядок и который обладает растущей силой для осуществления этого".Согласно документу, США продолжат полагаться на "стратегическое сдерживание" в защите своей территории от КНР и России."Безопасный, надежный и эффективный ядерный арсенал" называют в стратегии средством против крупных межконтинентальных ракет, стоящих на вооружении Пекина и Москвы.Как следует из документа, Штаты открыты к диалогу с КНР о снижении стратегических угроз в двустороннем и многосторонних форматах. При этом Вашингтон обвинил Пекин, что он якобы "не проявлял готовности обсуждать эти темы".Согласно стратегии, США считают, что Китаю следует ввести мораторий на производство расщепляющихся материалов или как минимум повысить транспарентность, чтобы убедить "международное сообщество в том, что расщепляющиеся материалы, произведенные в гражданских целях, полностью учтены и не находят военного применения".Кроме того, как утверждается в стратегии, США продолжат искать взаимодействие с другими ядерными державами для снижения ядерных рисков. По утверждению Вашингтона, Штаты считают своей задачей продлить 75-летний период неприменения ядерного оружия и снизить риски начала войны с использованием оружия массового поражения.При этом США вновь раскритиковали Москву за заявления, в которых они усматривают угрозы применить ядерное оружие на Украине."Российское руководство не должно сомневаться в решимости США как противостоять ядерному принуждению, так и вести себя как ответственная ядерная держава", — сказано в документе.Двенадцатого октября Белый дом опубликовал новую стратегию по национальной безопасности США. Согласно документу, Вашингтон планирует "сдерживать" Россию, которая якобы представляет угрозу для международной системы. Белый дом также закрепил за Москвой статус "актуальной угрозы безопасности в Европе".При этом в отношениях с Россией Вашингтон решил "руководствоваться прагматичным подходом" и взаимодействовать в областях, интересующих обе стороны. В частности, Белый дом упомянул о возможности сотрудничества в сфере безопасности.Американская администрация также закрепила за Китаем статус "самого серьезного геополитического вызова". Согласно документу, Белый дом собирается "эффективно конкурировать" с Пекином. В то же время Штаты допускают возможность "мирного сосуществования" с Китаем.Власти США также заявили о стремлении снизить риски развязывания ядерной войны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, министерство обороны сша, в мире, ллойд остин, китай