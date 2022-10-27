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Журналист Белого дома: помощь Киеву обернулась для Байдена новой проблемой

Журналист Белого дома: помощь Киеву обернулась для Байдена новой проблемой - РИА Новости, 27.10.2022

Журналист Белого дома: помощь Киеву обернулась для Байдена новой проблемой

Президент США Джо Байден столкнулся с проблемой сохранения единства коалиции в поддержку Украины, написал главный корреспондент Белого дома Питер Бейкер для The РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:15

2022-10-27T11:15

2022-10-27T15:47

в мире

джо байден

кевин маккарти

киев

сша

украина

нато

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден столкнулся с проблемой сохранения единства коалиции в поддержку Украины, написал главный корреспондент Белого дома Питер Бейкер для The New York Times.По его мнению, важным признаком раскола внутри США стало письмо 30 конгрессменов-демократов, которые призвали главу Белого дома к переговорам с Москвой ради прекращения конфликта."Хотя письмо и было отозвано, оно стало предупреждением, говорящим об усталости после восьми месяцев спонсирования Киева за счет американских налогоплательщиков", — подчеркнул журналист.Он также напомнил, что лидер республиканского меньшинства палаты представителей Кевин Маккарти пригрозил сократить помощь Украине в случае победы республиканцев на промежуточных выборах."Несколько следующих недель станут для Байдена решающими, так как многочисленные опросы указывают на усталость американцев от этой войны на истощение", — предупреждает Бейкер.Он отмечает, что напряженность возросла и за океаном."Европейские союзники, столкнувшись с наступлением холодов, разделились относительно решения украинского кризиса. Германия, Франция и Италия, в отличие от стран бывшего СССР, считают невозможным сценарий поражения России", — говорится в статье.По мнению корреспондента, противостояние на Украине все больше напоминает "американскую авантюру"."Вклад США в отправку военной техники и денег Киеву превышает вклад всех других союзников, вместе взятых. Существует значительное несоответствие между потоком оружия, поставляемым Соединенными Штатами, Великобританией и Польшей, и тем, что передает остальная Европа. Это поднимает вопрос о том, не замедляют ли некоторые страны поставки, чтобы ускорить процесс переговоров", — заключает Бейкер.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827092858.html

https://ria.ru/20221027/evropa-1827012312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, джо байден, кевин маккарти, киев, сша, украина, нато