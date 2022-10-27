11:15 27.10.2022 (обновлено: 15:47 27.10.2022)
Журналист Белого дома: помощь Киеву обернулась для Байдена новой проблемой
Корреспондент Белого дома Бейкер: не все в Европе поддерживают авантюру Байдена на Украине
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден столкнулся с проблемой сохранения единства коалиции в поддержку Украины, написал главный корреспондент Белого дома Питер Бейкер для The New York Times.
"Единство западных стран на грани, так как в Штатах маячат промежуточные выборы, от результатов которых зависит политика Вашингтона по Украине, а европейцы сталкиваются с перспективой холодной зимы", — отмечает автор статьи.
По его мнению, важным признаком раскола внутри США стало письмо 30 конгрессменов-демократов, которые призвали главу Белого дома к переговорам с Москвой ради прекращения конфликта.
"Хотя письмо и было отозвано, оно стало предупреждением, говорящим об усталости после восьми месяцев спонсирования Киева за счет американских налогоплательщиков", — подчеркнул журналист.
Он также напомнил, что лидер республиканского меньшинства палаты представителей Кевин Маккарти пригрозил сократить помощь Украине в случае победы республиканцев на промежуточных выборах.
"Несколько следующих недель станут для Байдена решающими, так как многочисленные опросы указывают на усталость американцев от этой войны на истощение", — предупреждает Бейкер.
Он отмечает, что напряженность возросла и за океаном.
По мнению корреспондента, противостояние на Украине все больше напоминает "американскую авантюру".
"Вклад США в отправку военной техники и денег Киеву превышает вклад всех других союзников, вместе взятых. Существует значительное несоответствие между потоком оружия, поставляемым Соединенными Штатами, Великобританией и Польшей, и тем, что передает остальная Европа. Это поднимает вопрос о том, не замедляют ли некоторые страны поставки, чтобы ускорить процесс переговоров", — заключает Бейкер.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.